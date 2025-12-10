Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/12/2025 - XSDN 10/12

XSDN 10/12. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 10/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 10/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/12/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 10/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ 3 mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- Xổ số miền Nam thứ 4 mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ 5 mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Xổ số miền Nam thứ 6 mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ 7 mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.