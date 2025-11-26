Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 26/11/2025 - XSDN 26/11

XSDN 26/11. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 26/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 26/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 26/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 26/11/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 26/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Nếu vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Nếu vé trúng số ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- XSMN thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 sẽ quay số mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

