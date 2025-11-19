Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 19/11/2025 - XSDN 19/11

XSDN 19/11. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 19/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 19/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 19/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 19/11/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 19/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích cho các vé trúng số ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 sẽ quay số mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- XSMN thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- XSMN thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

