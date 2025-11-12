Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 12/11/2025 - XSDN 12/11

XSDN 12/11. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 12/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 12/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 12/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 12/11/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 12/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên vé số. Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng không được nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 sẽ quay số mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.

- XSMN thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

