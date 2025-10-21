Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 22/10/2025 - XSDN 22/10

XSDN 22/10. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 22/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 22/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 22/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 22/10/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 22/10/2025

Xem lại kết quả xổ số Đồng Nai các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSDN 15/10, kết quả xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 15/10/2025

XSDN 15/10, kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 15/10/2025.

- XSDN 8/10/2025

XSDN 8/10, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 8/10/2025.

- XSDN 1/10/2025

XSDN 1/10, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 1/10/2025.

- XSDN 24/9/2025

XSDN 24/9, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 24/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không còn dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai được quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ Ba được quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- Xổ số miền Nam thứ Tư được quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ Năm được quay số mở thưởng tại đài đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu được quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy được quay số mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật được quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 22/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.