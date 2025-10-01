Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 1/10/2025 - XSDN 1/10

XSDN 1/10. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 1/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 1/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 1/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 1/10/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 1/10/2025

Xem lại KQXS Đồng Nai các ngày mở thưởng trước

- XSDN 24/9, kết quả xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 24/9/2025

XSDN 24/9, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 24/9/2025.

- XSDN 17/9/2025

XSDN 17/9, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 17/9/2025.

- XSDN 10/9/2025

XSDN 10/9, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 10/9/2025.

- XSDN 3/9/2025

XSDN 3/9, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 3/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là trong vòng 30 ngày, được tính kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp.

- XSMN thứ 3 sẽ mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 sẽ mở thưởng tại đài đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- XSMN thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 1/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.