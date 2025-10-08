Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 8/10/2025 - XSDN 8/10

XSDN 8/10. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 8/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 8/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 8/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 8/10/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 8/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn 30 ngày, vé số trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người chơi sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 được mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 được mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 được mở thưởng tại đài đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- XSMN thứ 6 được mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 được mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

