Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 29/10/2025 - XSDN 29/10

XSDN 29/10. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 29/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 29/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 29/10/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 29/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng không còn giá trị để nhận thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ Ba quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- Xổ số miền Nam thứ Tư quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ Năm quay thưởng tại đài đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy quay thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

