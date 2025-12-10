Đóng

Mặt trời liên tục phát tín hiệu lạ: Trái đất đối mặt nguy cơ nào?

(VTC News) -

Tia lửa Mặt trời cấp X1.1 bùng phát khiến nhiều khu vực mất sóng radio, đồng thời làm dấy lên cảnh báo bão địa từ có thể ảnh hưởng Trái đất.

THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới