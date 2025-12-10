Giấy phép xây dựng được cấp online, dự kiến trong 7-10 ngày

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 10/12, Quốc hội thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) với 435/437 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại phiên họp chiều 10/12.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi đại biểu biểu quyết thông qua Luật, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, thủ tục cấp giấy phép sẽ được quy định đơn giản hóa tối đa theo hướng: thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình; đơn giản hóa về hồ sơ và điều kiện; nâng cao trách nhiệm của tư vấn thiết kế về đảm bảo an toàn công trình.

Đặc biệt, giảm tối đa thời gian thực hiện cấp giấy phép (dự kiến tối đa 7 - 10 ngày). Các quy định này sẽ giảm tối thiểu 30% thời gian và chi phí theo theo yêu cầu của Chính phủ.

Ông Trần Hồng Minh nhấn mạnh, dự thảo Luật được xây dựng trên nguyên tắc "từ khi chuẩn bị đến khi khởi công xây dựng, mỗi công trình, dự án chỉ phải thực hiện 1 thủ tục".

Theo đó, quy định về miễn giấy phép đã bao gồm cả dự án có quy hoạch chi tiết 1/500, sau khi cơ quan có thẩm quyền kiểm soát phù hợp quy hoạch và an toàn; chỉ các công trình quy mô nhỏ (không phải thẩm định) mới phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, miễn giấy phép với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn mà thuộc khu vực bảo vệ di tích, di sản thế giới (khu vực bảo tồn) hoặc nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích, nằm ngoài vùng đệm của khu vực di sản thế giới...do các đối tượng này đã được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật đã chỉnh lý, bổ sung quy mô về diện tích sàn xây dựng và làm rõ nội hàm để xác định "khu vực nông thôn" với đối tượng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng.

Cụ thể, Luật quy định miễn giấy phép xây dựng với công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500 m² và không thuộc một trong các khu vực: khu chức năng, khu vực phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị...trong quy hoạch.

Theo Bộ trưởng Xây dựng, việc miễn giấy phép xây dựng được đi kèm các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, như quy định về thông báo khởi công đối với các công trình xây dựng để có thông tin, cơ sở cho cơ quan quản lý trật tự xây dựng.

Việc quản lý trật tự xây dựng được thực hiện từ khi khởi công đến nghiệm thu, bàn giao, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu, dự thảo luật đã chỉnh lý bổ sung quy định khung về việc lắp đặt biển báo, thiết bị giám sát tại công trình, công khai thông tin để cộng đồng tham gia giám sát, phản biện và giao Chính phủ quy định chi tiết.