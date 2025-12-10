Vượt đèn đỏ, hai thanh niên thương vong sau va chạm với xe tải

(VTC News) -

Chiều 10/12, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h50 cùng ngày, hai thanh niên chở nhau trên một xe máy, chạy với tốc độ cao trên Tỉnh lộ 624.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến gần cầu Xóm Xiếc (khu vực giáp ranh giữa xã Nghĩa Giang và Nghĩa Hành), hai thanh niên chạy vượt đèn đỏ và va chạm mạnh với xe tải mang BKS 76A-288.XX đang di chuyển trên đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Nam Bắc.

Sau va chạm với xe máy, xe tải 76A - 288.XX tiếp tục va chạm mạnh vào xe tải khác đi theo chiều ngược lại.

Tại hiện trường, thi thể của một trong 2 thanh niên mắc kẹt dưới gầm xe tải 29H-815.XX. Chiếc xe máy của các nạn nhân bị kéo lê khoảng 5m so với vị trí xảy ra tai nạn và nằm dưới gầm xe tải 76A-288.XX.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Được biết, nạn nhân tử vong là người dân ở xã Minh Long.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Được biết, sáng qua (9/12), tại km71+200 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách mang BKS 29B-081.62 và xe đầu kéo mang BKS 15C-360.35 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 15R-149.06

Hậu quả vụ tai nạn làm 13 người trên ô tô khách bị thương vong, trong đó 4 người tử vong, 9 người bị thương, phần đầu phương tiện này bị biến dạng.