Cảnh sát giao thông ứng cứu nữ công nhân ngã xe, bất tỉnh trên đường đi làm

(VTC News) -

Mới đây, hình ảnh đại uý Hà Minh Hải - cán bộ Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá) kịp thời ứng cứu nữ công nhân gặp nạn trên đường đi làm đang nhận những cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng.

Trước đó, khoảng 7h10 ngày 4/12, chị Lê Thị Phương (trú xã Hoằng Tiến - công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Hoàng Long, tỉnh Thanh Hoá) đến công ty đi làm bằng xe máy. Khi đến khu vực gần Khu Công nghiệp Hoàng Long thì chị bị ngã xe dẫn đến bất tỉnh, máu chảy nhiều.

Phát hiện nữ công nhân ngã xe, sức khoẻ nguy cấp, đại uý Hà Minh Hải nhanh chóng dung xe cá nhân đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Lúc này, đại úy Hà Minh Hải đang trên đường đến cơ quan đi làm, phát hiện có đông người đang vây quanh. Đại uý Hà Minh Hải dừng xe xuống kiểm tra, thấy chị Phương bất tỉnh, máu chảy nhiều cần phải cấp cứu gấp.

Lập tức, đại uý Hải cùng một số người dân nhanh chóng đưa chị Phương lên ô tô của mình, di chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.

Tại bệnh viện, đại úy Hà Minh Hải tiếp tục hỗ làm thủ tục nhập viện, đóng viện phí ban đầu để nạn nhân được tiếp nhận điều trị ngay trong thời gian chờ người nhà đến.

Hành động trách nhiệm, kịp thời của đại úy Hà Minh Hải và người dân giúp chị Phương được cấp cứu kịp thời. Đến nay sức khỏe ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị phục hồi.

Sau khi hình ảnh cứu người của đại uý Hà Minh Hải được đăng lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều lời khen: “Xin cám ơn chú công an rất nhiều! Một nghĩa cử thật cao đẹp”; “Tuyệt vời, chúc đồng chí sức khỏe tốt để phục vụ nhân dân”...

Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng nhận ra đại uý Hà Minh Hải cũng chính là người cứu sống một cháu bé bị đuối nước vào ngày 1/1/2021.

Thời điểm đó, đại uý Hà Minh Hải đang đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn (cũ).