Không khí ở mức xấu, Bắc Ninh kích hoạt loạt biện pháp khẩn ứng phó ô nhiễm

Trước diễn biến ô nhiễm không khí gia tăng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành công văn số 5692/UBND-KTN, yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát nguồn phát thải, giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe người dân.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI⁺) tại Bắc Ninh chiều 10/12.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhất là những đơn vị có nguồn phát thải khí thải lớn.

Các doanh nghiệp phải vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải, bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Dữ liệu quan trắc khí thải tự động sẽ được tiếp nhận, giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục hoặc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra các công trường xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc che chắn, vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi công trường, thu gom triệt để bùn đất phát tán ra đường.

Đường Võ Nguyên Giáp, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh chìm trong sương mù và bụi mịn.

Trường hợp không đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường, gây bụi bẩn kéo dài, có thể xem xét đình chỉ thi công. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải không che chắn, làm rơi vãi gây ô nhiễm.

Sở Y tế cập nhật thường xuyên chất lượng không khí, theo dõi chỉ số BN_AQI trên ứng dụng VNAir. Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp, được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và ban đêm, tránh tập thể dục ngoài trời khi chất lượng không khí xấu, đồng thời sử dụng khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh được yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn khí thải phát sinh trong các khu công nghiệp; kiểm soát việc vận hành hệ thống xử lý khí thải của doanh nghiệp, bảo đảm đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Các cơ sở không đầu tư hoặc vận hành không đạt yêu cầu hệ thống xử lý khí thải, không lắp đặt quan trắc tự động theo quy định sẽ bị kiểm tra, xử lý. Những đơn vị có phát sinh khí thải phải hoàn thiện giấy phép môi trường theo đúng quy định.

Bụi mịn, sương mờ trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Bắc Ninh trong những ngày qua.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tăng cường vệ sinh đường phố, triển khai các giải pháp giảm bụi đường; yêu cầu các đơn vị vệ sinh môi trường tăng tần suất quét, hút bụi, sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

Đồng thời chỉ, UBND tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp, đốt rơm rạ trái quy định, nhất là tại khu vực giáp ranh và ven các tuyến giao thông và giám sát chặt chẽ hoạt động đốt tại các làng nghề, đặc biệt là cơ sở tái chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, các biện pháp trên cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt và thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.