Cách chọn nội thất giúp phòng tắm nhỏ trở nên rộng rãi

(VTC News) -

Trong bối cảnh nhà ở đô thị ngày càng thu hẹp diện tích, phòng tắm thường là không gian bị “hy sinh” đầu tiên. Tuy nhỏ, nhưng phòng tắm là khu vực quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của gia đình.

Dưới đây là một vài kinh nghiệm chọn nội thất giúp phòng tắm nhỏ vẫn có thể trở nên thoáng đãng, gọn gàng và rộng rãi hơn so với diện tích thực tế.

Ưu tiên nội thất tối giản, kích thước gọn nhẹ

Nguyên tắc quan trọng nhất khi thiết kế phòng tắm nhỏ là “càng đơn giản càng tốt”. Thay vì những món nội thất cồng kềnh, nên chọn lavabo, bồn cầu, tủ chậu có kích thước vừa phải, đường nét gọn gàng. Các thiết kế treo tường hoặc âm tường giúp giải phóng diện tích sàn, tạo cảm giác không gian rộng và dễ vệ sinh hơn.

Phòng tắm nhỏ nên ưu tiên nội thất tối giản. (Ảnh: Houzz)

Việc hạn chế chi tiết rườm rà cũng giúp phòng tắm trông hiện đại, nhẹ nhàng và ít bị rối mắt.

Chọn màu sắc sáng để “ăn gian” diện tích

Màu sắc có tác động lớn đến cảm nhận không gian. Với phòng tắm nhỏ, các gam màu sáng như trắng, kem, be, xám nhạt hay pastel là lựa chọn an toàn. Những tông màu này phản xạ ánh sáng tốt, giúp căn phòng trông sáng và thoáng hơn.

Nếu muốn tạo điểm nhấn, gia chủ có thể kết hợp một mảng tường hoặc phụ kiện màu đậm, nhưng nên tiết chế để tránh làm không gian bị thu hẹp thị giác.

Sử dụng gương lớn và vật liệu phản chiếu

Gương là “trợ thủ đắc lực” trong việc mở rộng không gian phòng tắm. Chiếc gương lớn treo trên lavabo hoặc gương liền tủ không chỉ tiện dụng mà còn tạo hiệu ứng nhân đôi diện tích.

Bên cạnh đó, các vật liệu có bề mặt bóng như kính, gạch men bóng, inox hoặc chrome cũng giúp phản chiếu ánh sáng, khiến phòng tắm nhỏ trông rộng và sang hơn.

Gương tạo hiệu ứng nhân đôi diện tích. (Ảnh: Decorilla)

Chọn gạch lát kích thước lớn

Gạch lát phòng tắm cần có tính thẩm mỹ cao, độ sáng bóng, không thấm nước. Nên chọn loại gạch kích thước lớn, tạo ít mạch để dễ vệ sinh đồng thời mang đến hiệu ứng không gian rộng rãi, thông thoáng. Phòng tắm nhỏ nên chọn gạch lát dọc để tạo cảm giác phòng cao hơn, rộng và thoáng.

Ưu tiên vách kính thay cho rèm che

Trong phòng tắm có khu vực tắm đứng, vách kính trong suốt là lựa chọn lý tưởng. Khác với rèm che hoặc tường xây kín, vách kính không làm gián đoạn tầm nhìn, giúp không gian liền mạch và thoáng đãng hơn.

Ngoài ra, kính còn mang lại cảm giác hiện đại, sạch sẽ và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Tận dụng nội thất đa năng, tích hợp lưu trữ

Thiếu không gian lưu trữ là vấn đề phổ biến của phòng tắm nhỏ. Thay vì đặt nhiều kệ rời, nên ưu tiên nội thất đa năng như tủ lavabo tích hợp ngăn kéo, gương có hộc chứa đồ, kệ góc hoặc kệ âm tường.

Đây là những giải pháp giúp cất gọn đồ dùng cá nhân, giữ phòng tắm luôn ngăn nắp – yếu tố quan trọng để không gian trông rộng rãi hơn.

Thiết bị vệ sinh có thiết kế thông minh

Các thiết bị vệ sinh hiện nay được thiết kế ngày càng tối ưu cho không gian nhỏ. Bồn cầu két nước âm tường, lavabo treo, sen tắm tích hợp kệ để đồ hay vòi sen cây gọn nhẹ đều là những lựa chọn đáng cân nhắc. Không chỉ tiết kiệm diện tích, các sản phẩm này còn giúp phòng tắm trông gọn gàng, tinh tế và tiện nghi hơn.