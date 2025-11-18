Những mẹo đơn giản giúp phòng tắm không bị mốc

(VTC News) -

Phòng tắm là khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước và hơi ẩm, là môi trường lý tưởng cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển. Mốc không chỉ khiến phòng tắm mất thẩm mỹ, ẩm thấp và bốc mùi mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, gây dị ứng, viêm da, kích ứng đường hô hấp, đặc biệt với trẻ nhỏ và người già. Vì vậy, việc ngăn chặn nấm mốc ngay từ đầu sẽ giúp phòng tắm luôn sạch sẽ, khô thoáng và an toàn hơn.

Dưới đây là những mẹo đơn giản, dễ áp dụng mà hiệu quả cao giúp bạn giữ phòng tắm không bị mốc.

Phòng tắm bị mốc ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ gây dị ứng, viêm da, kích ứng đường hô hấp. (Ảnh: Goldcoastplumbingexperts)

Mở cửa để giữ phòng tắm thông thoáng

Không khí ẩm bị giữ lại trong phòng tắm chính là điều kiện lý tưởng cho nấm mốc sinh sôi. Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên là tạo sự thông thoáng:

- Mở cửa hoặc cửa sổ phòng tắm sau khi tắm ít nhất 30 phút để hơi nước bay hơi.

- Nếu không có cửa sổ, hãy lắp quạt hút gió để tăng lưu thông không khí.

- Không đóng kín cửa ngay sau khi tắm vì hơi nước vẫn còn bám trên bồn rửa, tường gạch, kính và trần nhà.

Phòng tắm được để khô thoáng thường xuyên sẽ giúp giảm đến 70% nguy cơ xuất hiện nấm mốc.

Hạn chế đồ đạc trong phòng tắm

Phòng tắm càng nhiều đồ vật như chai dầu gội, sữa tắm, giỏ nhựa, thảm vải… thì càng dễ sinh mốc. Vì vậy, bạn hãy ưu tiên:

- Dọn bớt đồ ít dùng, không để quá nhiều chai lọ trên kệ.

- Tránh dùng thảm vải dày lâu khô, nên dùng thảm cao su hoặc thảm nhanh thoát nước.

- Giỏ đồ, kệ gương phải bằng inox hoặc nhựa chống ẩm, tránh gỗ vì dễ mốc.

Không gian càng gọn càng dễ lau chùi, nấm mốc sẽ khó bám lâu.

Lau khô tường, sàn và gương sau khi sử dụng

Nhiều gia đình chỉ xả nước và rời khỏi phòng tắm ngay khiến nước đọng lại trên sàn và tường. Đây là môi trường “vàng” cho rêu mốc phát triển. Bạn chỉ cần:

- Dùng gạt nước (đồ gạt squeegee) kéo qua gạch tường, kính phòng tắm sau khi tắm.

- Dùng khăn khô lau gương để tránh đọng hơi nước lâu ngày tạo mốc loang.

- Xịt nước sạch xuống sàn sau khi dùng xà phòng, tránh tồn đọng cặn hóa chất dễ mốc.

Lau khô tường, sàn sau khi sử dụng - mẹo đơn giản giúp phòng tắm không bị mốc.

(Ảnh: Deluxebathroom)

Chỉ mất vài phút mỗi lần nhưng hiệu quả phòng mốc lâu dài rất rõ rệt.

Dùng baking soda, giấm hoặc chanh để làm sạch định kỳ

Giấm và baking soda là chất tẩy mốc tự nhiên rất hiệu quả. Cách làm như sau:

- Trộn baking soda và nước thành hỗn hợp sệt, bôi lên vết mốc, để 30 phút rồi chà sạch.

- Xịt giấm trắng nguyên chất lên ron gạch, kẹt kính, để trong 1 giờ rồi rửa lại.

- Sử dụng chanh tươi chà trực tiếp lên các vết cặn ố vàng, vừa tẩy mốc vừa khử mùi.Đây là cách rẻ tiền, an toàn, không độc hại như chất tẩy hóa học.

Lắp đặt kệ treo, tránh đặt vật dụng trực tiếp lên sàn

Đồ vật đặt trực tiếp trên sàn thường bị ẩm và mốc rất nhanh, đặc biệt là xô chậu, ghế nhựa, chai dầu gội… Bạn nên:

- Lắp kệ treo inox hoặc nhôm chống gỉ.

- Dùng giỏ treo tường để chứa đồ tắm.

- Không để nước đọng dưới đáy chai lọ.

Việc nâng đồ lên cao giúp sàn luôn khô thoáng và dễ vệ sinh.

Sử dụng sơn chống mốc hoặc keo ron chống thấm

Nếu phòng tắm từng bị mốc nhiều lần, bạn nên xử lý từ gốc:

- Sơn lại tường bằng sơn chuyên dụng chống mốc.

- Chà ron gạch cũ, thay bằng keo ron chống thấm.

- Dùng keo silicon chống nước bịt các khe hở.

Đây là biện pháp chuyên sâu giúp mốc khó có cơ hội quay lại.

Dùng tinh dầu, viên hút ẩm hoặc than hoạt tính

Không chỉ hút ẩm, các vật dụng sau còn giúp khử mùi tốt:

- Viên hút ẩm, đặt trong tủ nhà tắm mùi ẩm sẽ giảm đáng kể.

- Than hoạt tính giúp hút mùi và ẩm tự nhiên.

- Một số loại tinh dầu như sả, tràm, bạc hà có tính kháng khuẩn, tạo hương dễ chịu.

Đây là mẹo nhỏ giúp phòng tắm đỡ bí bách và thơm tho.

Thường xuyên vệ sinh điểm dễ mốc

Các khu vực cần chú ý đặc biệt:

Cần định kỳ vệ sinh phòng tắm, lưu ý đặc biệt ở những điểm dễ mốc. (Ảnh: Amenify)

- Kẽ gạch và đường ron.

- Góc tường gần sàn.

- Mép cửa phòng tắm.

- Khay để xà phòng.

- Rèm tắm, thảm tắm.

Nên vệ sinh tối thiểu 1 lần mỗi tuần nếu muốn phòng tắm không bao giờ bị mốc.

Tách riêng khu vực tắm và khu vực khô

Nếu không gian cho phép, bạn hãy:

- Lắp vách kính tắm để nước không văng toàn phòng.

- Dùng rèm tắm chống nước.

- Làm sàn tắm thấp hơn sàn khô để nước không tràn ra ngoài.

- Thiết kế phân khu khô – ướt là giải pháp bền vững chống mốc.

Phòng tắm bị mốc không phải là điều tất yếu – chỉ cần bạn biết cách duy trì độ khô thoáng, vệ sinh khoa học và chọn vật liệu phù hợp. Những mẹo đơn giản như mở cửa thông gió, lau khô tường gạch, dùng giấm baking soda, giảm đồ đạc và vệ sinh định kỳ sẽ giúp phòng tắm luôn sạch sẽ và không còn mùi ẩm mốc khó chịu.

Chỉ cần thay đổi thói quen nhỏ sau mỗi lần tắm, bạn có thể giữ phòng tắm sáng bóng, an toàn cho sức khỏe và luôn đẹp mắt như mới. Hãy áp dụng ngay hôm nay để thấy sự khác biệt!