Số học sinh nghi ngộ độc ở trường tiểu học tại TP.HCM tăng lên 46

Thông tin trên được Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cung cấp sáng 29/4.

Theo thống kê ban đầu, đến chiều 28/4, có 46 học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 29 em đang điều trị nội trú và 17 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú. Sức khỏe các học sinh đang được các cơ sở y tế theo dõi, chăm sóc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập Đoàn điều tra, xử lý vụ việc; trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương, ngành y tế và trường Đặng Thùy Trâm triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm - nơi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

Sở đã rà soát, thống kê các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và thu thập thông tin ca bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời điều tra dịch tễ, xác minh bữa ăn nghi ngờ.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra thực tế tại trường học và đơn vị cung cấp suất ăn; đánh giá điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

Bên cạnh đó, các mẫu thực phẩm lưu, mẫu nước uống đang sử dụng đã được lấy để kiểm nghiệm. Những người tham gia chế biến, chia suất ăn và phục vụ bữa ăn được yêu cầu xét nghiệm phân nhằm phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin khi có kết quả.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai gấp nhiều biện pháp.

Trước hết, các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân cần tập trung nguồn lực, bảo đảm cấp cứu và điều trị kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Song song đó, cơ quan chức năng phải tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc. Việc lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân cũng cần được thực hiện khẩn trương. Các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) phải bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với Sở GD&ĐT nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể. Trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc kiểm soát chất lượng bữa ăn học sinh cần được nhấn mạnh và thực hiện nghiêm các chỉ đạo liên quan trước đó.

Hôm qua (28/4), theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận 25 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm liên quan đến trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận).

Các trường hợp nhập viện gồm 23 học sinh và 2 bảo mẫu, có triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt…

Trong các ca nhập viện, có 1 học sinh khi nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng có sốc, co gồng co giật, toan nặng. Sau 1 ngày điều trị tích cực (chống sốc, vận mạch cao, thở máy), trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.