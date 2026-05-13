Chuyên gia an ninh mạng: Web phim lậu khó xử lý, gỡ 10 trang 'mọc' thêm 100

Nguy cơ mất an toàn dữ liệu từ web phim lậu

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Perfect Crown" - một trong những tác phẩm ghi nhận mức rating cao tại Hàn Quốc - cũng bị đăng tải trái phép gần như song song với lịch phát hành chính thức. Bộ phim đã phát sóng đến tập 10 và chỉ còn 2 tập nữa sẽ khép lại mùa đầu tiên.

Chiều 12/5, bộ phim xuất hiện đầy đủ trên website phimvivu.lol với toàn bộ các tập đã phát sóng. Đáng chú ý, giao diện trang web này phủ dày đặc các quảng cáo mời gọi như "nạp lần đầu", "vòng quay miễn phí", "xem là trúng"... Khi bấm vào, người dùng bị chuyển hướng tới các trang có nội dung cá độ và đánh bạc trực tuyến.

Đáng chú ý, một số trang web phim lậu dù có thông báo dừng hoạt động, nhưng lại xuất hiện trở lại với tên miền mới chỉ sau vài ngày. Như trang Phim4k.xyz đã thông báo dừng hoạt động từ 6/5, tuy nhiên đến ngày 12/5, phóng viên vẫn truy cập được một trang web khác với tên Phim4k.my với các nội dung phim lậu.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cho biết khó khăn lớn nhất trong xử lý web phim lậu nằm ở việc các trang này có thể "mọc lại" nhanh chóng sau khi bị chặn. Nhiều nhóm vận hành sử dụng sẵn hệ thống website và máy chủ, chỉ cần thay đổi tên miền mới là có thể tiếp tục hoạt động.

"Có thể hôm nay dẹp được 10 website nhưng chỉ vài phút sau họ đã mở ra thêm hàng trăm trang khác. Chi phí để mua tên miền nước ngoài rất rẻ, chỉ vài USD, nên việc dựng lại website gần như không mất nhiều thời gian", ông Hiếu phân tích.

Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Giám đốc Tổ chức Chống lừa đảo. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Phần lớn các website phim lậu hiện không đơn thuần là nơi phát tán nội dung vi phạm bản quyền mà còn trở thành "hệ sinh thái" quảng cáo trá hình. Nhiều trang phủ kín quảng cáo cá độ, cờ bạc trực tuyến hoặc dẫn hướng sang các website có dấu hiệu lừa đảo nhằm kiếm doanh thu.

Ngoài nguy cơ tiếp cận nội dung vi phạm pháp luật, người dùng còn đối mặt rủi ro mất an toàn thông tin khi nhiều website yêu cầu đăng nhập tài khoản mạng xã hội, tải ứng dụng hoặc cài thêm tiện ích để tiếp tục xem phim. Đây được xem là phương thức phổ biến để phát tán mã độc, đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc chiếm đoạt tài khoản.

"Có trường hợp đang xem đến đoạn gay cấn thì website hiện thông báo yêu cầu đăng nhập tài khoản mạng xã hội hoặc tải thêm ứng dụng để tiếp tục xem. Nhiều người làm theo và bị mất tài khoản, lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin thẻ ngân hàng", chuyên gia cảnh báo.

Ông cho rằng việc chỉ chặn tên miền riêng lẻ sẽ khó mang lại hiệu quả lâu dài bởi các nhóm vận hành có thể liên tục thay đổi địa chỉ truy cập. Do vậy, cơ quan chức năng cần tập trung truy vết các đầu mối đứng sau hệ thống phát tán phim lậu và kiểm soát hạ tầng máy chủ.

Kiểm soát mạnh bản quyền số

Một bộ phim khác là "My Royal Nemesis" hiện mới phát sóng đến tập 2 nhưng đã nhanh chóng xuất hiện trên nhiều nền tảng phim lậu với đầy đủ phụ đề tiếng Việt. Trang motchilltv.vet ngang nhiên lấy nguyên video trên Netflix khi có hình hiệu của nền tảng này xuất hiện từ đầu tập phim bị chiếu lậu.

Điểm chung của các tác phẩm này là đều sở hữu lượng người xem chờ đợi lớn, nhận đánh giá tích cực trên các nền tảng và tạo hiệu ứng thảo luận mạnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc phim liên tục bị sao chép và phát tán trái phép đang đặt ra bài toán lớn đối với vấn đề bảo vệ bản quyền nội dung trên không gian mạng.

Các bản phim bị phát tán trái phép hiện được đăng tải với chất lượng hình ảnh cao, kèm phụ đề tiếng Việt đầy đủ, khiến người dùng dễ dàng tiếp cận mà không cần trả phí cho nền tảng chính thức. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trong bối cảnh đó, cơ quan quản lý gia tăng các biện pháp kiểm soát vi phạm bản quyền trên môi trường số.

Mới đây, ngày 5/5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg, yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7-30/5. Nội dung công điện nhấn mạnh việc xử lý các website phát tán phim, chương trình truyền hình và nội dung số vi phạm bản quyền.

Trước đó, nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua cuối tháng 4 đã xác định việc bảo vệ bản quyền và chủ quyền văn hóa số là một phần của an ninh văn hóa trên môi trường mạng.

Tháng 3, Bộ Công an cũng lấy ý kiến cho dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dự thảo đề xuất mức phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi số hóa và phát tán trái phép các ấn phẩm điện tử nhằm chia sẻ hoặc thu lợi.

Sau động thái của nhà quản lý, một số trang web có nội dung lậu đã dừng hoạt động như Thìa phim, Cò TV, Mọt phim, Mon Fansub,...