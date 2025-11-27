Việt Nam xác minh vụ 6 công dân nổ súng bỏ trốn tại toà án Campuchia

(VTC News) -

Tại họp báo chiều 27/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đang xác minh thông tin liên quan vụ 6 công dân Việt Nam nổ súng tẩu thoát tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia) hôm 18/11, trong đó có 1 phụ nữ cung cấp súng cho nhóm này cũng là người Việt Nam.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, lực lượng chức năng sở tại đã bắt giữ toàn bộ 6 người Việt bỏ trốn ở tỉnh Svay Rieng. Bà Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác minh thông tin, tiến hành bảo hộ công dân cần thiết với những người này.

Báo Khmer Times đưa tin vụ tẩu thoát diễn ra lúc 8h53 ngày 18/11. Camera an ninh ghi lại cảnh một phụ nữ đội mũ lưỡi trai đứng chờ tại bãi xe tòa án và bí mật đưa súng cho nhóm phạm nhân khi họ vừa bước xuống xe. Một nghi phạm lập tức rút súng đe dọa cảnh sát, tạo điều kiện để cả nhóm chạy khỏi cổng tòa.

Hình ảnh lại cảnh một phụ nữ đội mũ lưỡi trai đứng chờ tại bãi xe tòa án và bí mật trao súng cho nhóm phạm nhân khi họ vừa bước xuống xe. (Ảnh: Khmer Times)

Giới chức Campuchia mở truy bắt khẩn cấp. Khoảng 2 giờ sau, một nghi phạm bị khống chế sau khi xe bỏ trốn lao xuống ao nước. Đến cuối buổi sáng, cảnh sát thông báo đã bắt giữ toàn bộ 5 nam phạm nhân cùng nữ đồng phạm.