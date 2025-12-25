Chiều nay, giá xăng có thể giảm lần thứ ba liên tiếp

(VTC News) -

Lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm và gần đây có xu hướng phục hồi. Trong khi đó, sáng 25/12, giá nhập khẩu xăng RON95 tại Singapore ở mức 74,61 USD/thùng, xăng RON92 ở mức 73,33 USD/thùng, giảm khoảng 4 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, giá xăng dầu trong nước dự báo có thể giảm vào kỳ điều hành chiều nay 25/12. Trong đó, dự báo giá xăng RON95 giảm khoảng 600 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 510 đồng/lít; dầu diesel giảm khoảng 290 đồng/lít, dầu hỏa giảm khoảng 310 đồng/lít. Duy giá dầu mazut có thể tăng khoảng 170 đồng/kg.

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành chiều nay 25/12 giảm 3,7 - 4,1%. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 có thể giảm 714 đồng (3,7%) về mức 18.525 đồng/lít và xăng RON95 có thể giảm 806 đồng (4,1%) về mức 18.814 đồng/lít.

Giá xăng dầu chiều nay dự báo tiếp tục giảm. (Ảnh: Minh Đức).

VPI cũng dự báo trong kỳ này giá dầu diesel có thể giảm 1,9% về mức 17.142 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1,9% về mức 17.585 đồng/lít, duy nhất chỉ có dầu mazut được dự báo có thể tăng 2,1% lên mức 13.439 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng chiều nay sẽ có lần giảm thứ ba liên tiếp.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 48 phiên điều chỉnh, gồm 22 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên điều chỉnh trái chiều.

Gần đây nhất, tại kỳ điều hành chiều 18/12, giá xăng E5 RON92 giảm 376 đồng/lít, không cao hơn 19.239 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 462 đồng/lít, không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 17.476 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, không cao hơn 17.937 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 233 đồng/kg, không cao hơn 13.160 đồng/kg.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Trên thị trường quốc tế, ngày 25/12, giá dầu WTI ở mức 58,35 USD/thùng, giảm 0,12 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 62,24 USD/thùng, giảm 0,21 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Theo Reuters, giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay, khi giới đầu tư đồng thời cân nhắc triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ và đánh giá rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Venezuela và Nga.

Tính đến thời điểm này, mặt bằng giá dầu vẫn đang hướng tới mức giảm mạnh nhất trong năm kể từ năm 2020.

Diễn biến giá dầu trong tuần qua phản ánh sự kết hợp giữa hoạt động cân bằng lại vị thế trong điều kiện thanh khoản thị trường mỏng, sau khi đà giảm sâu của tuần trước không tạo được sức lan tỏa, cùng với việc căng thẳng địa chính trị gia tăng. Những yếu tố này còn được củng cố bởi số liệu GDP tích cực vừa được Mỹ công bố.

Các dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong hai năm trong quý III, được thúc đẩy bởi tiêu dùng nội địa vững chắc và xuất khẩu phục hồi mạnh.

Dù vậy, tính chung cả năm, giá dầu Brent và WTI vẫn được dự báo giảm lần lượt khoảng 16% và 18% mức giảm sâu nhất kể từ năm 2020, thời điểm đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu dầu toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng.

Ở chiều cung, các gián đoạn đối với xuất khẩu dầu của Venezuela được xem là yếu tố quan trọng nhất hỗ trợ giá dầu trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công qua lại giữa Nga và Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng của nhau cũng góp phần nâng đỡ thị trường.

Hiện có hơn một chục tàu chở dầu đã bốc hàng đang neo đậu ngoài khơi Venezuela, chờ chỉ đạo mới từ chủ tàu, sau khi Mỹ thu giữ siêu tàu Skipper hồi đầu tháng và tiếp tục nhắm tới hai tàu khác trong những ngày cuối tuần qua.

Về tồn kho, số liệu do các nguồn thị trường dẫn từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 2,39 triệu thùng trong tuần trước. Tồn kho xăng tăng thêm 1,09 triệu thùng, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 685.000 thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến công bố số liệu tồn kho chính thức vào thứ Hai tuần tới, muộn hơn thường lệ do kỳ nghỉ Giáng sinh.