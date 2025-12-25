Câu hát 'Sống một kiếp người bình an là được' gây sốt và sự thật ít ai ngờ

(VTC News) -

Mới đây, câu hát Sống một kiếp người bình an là được, hai bánh bốn bánh chạy được là được… bất ngờ phủ sóng TikTok, xuất hiện dày đặc trong các video bắt trend. Giai điệu vui tai, ca từ giản dị, mang tinh thần sống chậm và biết đủ nhanh chóng chạm đến cảm xúc của nhiều người giữa guồng quay áp lực cuối năm.

Đoạn âm thanh viral thuộc ca khúc Được, đăng tải trên kênh TikTok Ken Quach, hiện đạt hơn 1,3 triệu lượt xem và được sử dụng trong gần 300.000 video.

Ca khúc ''Sống một kiếp người bình an là được'' trở thành hiện tượng triệu views.

Nhiều sao Việt như Trường Giang, Hoa hậu Khánh Vân, Ốc Thanh Vân, Lan Phương, rapper Pháo, cặp đôi Lyly - Anh Tú, thậm chí nhóm nhạc Tempest (Hàn Quốc) cũng sử dụng, giúp bài hát lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội.

Điều khiến không ít khán giả bất ngờ, ca khúc này thực chất là sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Chủ nhân kênh Ken Quach, tên thật là Quách Anh Thảo (sinh năm 1978), vốn xuất thân từ lĩnh vực marketing và được biết đến là người chuyên sáng tác nhạc bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trên các nền tảng, ca khúc ngay từ đầu đã được gắn nhãn “AI-generated”, nhưng chi tiết này chỉ thực sự được chú ý khi bài hát lan truyền rộng rãi.

Trên TikTok, Ken Quach đăng lại một video giải mã bài hát của mình. Anh cho biết phần ca từ của Được được lấy cảm hứng từ bài thơ mang tên Bình an là được, sau đó được anh phổ nhạc bằng các công cụ AI. Kênh này từng gây chú ý với các ca khúc như Say một đời vì em hay Sám, đều đạt hàng triệu lượt xem.

Hiện kênh TikTok của Ken Quach có hơn 60.000 lượt theo dõi với hơn 500.000 lượt thích.

Ca khúc "Say một đời vì em'' lọt top 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025.

Trước đó, khi chia sẻ về ca khúc Say một đời vì em, Ken Quách cho biết mỗi sản phẩm thường mất khoảng một tuần để hoàn thiện, từ khâu tạo lời bằng AI, chỉnh sửa nội dung đến phối khí và hoàn chỉnh bản thu. Để bảo đảm chất lượng âm thanh dễ nghe, anh phải kết hợp nhiều nền tảng AI trả phí, với chi phí duy trì khoảng 4–5 triệu đồng mỗi tháng.

Sự lan tỏa của ca khúc Được cũng làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng, dù được tạo ra bởi AI, ca khúc vẫn bắt tai, mang thông điệp tích cực, đặc biệt phù hợp với tâm lý cuối năm – thời điểm nhiều người đối mặt áp lực công việc và cuộc sống.

Ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại khi âm nhạc do AI tạo ra ngày càng khó phân biệt với sản phẩm của con người. Tuy nhiên khi nghe nhiều, họ cảm thấy nhàm chán vì nhạc AI vẫn bộc lộ những giới hạn nhất định, từ cấu trúc giai điệu lặp lại, cảm xúc chưa đủ độ “chạm”, đến việc thiếu dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Tại Việt Nam, xu hướng nhạc AI đang trở nên phổ biến. Việc các sản phẩm như Được lan truyền mạnh mẽ cho thấy thị hiếu khán giả đang thay đổi, chỉ cần giai điệu dễ nghe, thông điệp chạm cảm xúc, nguồn gốc sáng tác không còn là yếu tố quyết định.