Bất ngờ: 'Say một đời vì em' không phải AI sáng tác, mà có nữ tác giả

(VTC News) -

Với giai điệu ngọt ngào, ca từ dễ nhớ và dễ hát theo, Say một đời vì em nhanh chóng lan tỏa, thu về gần 7 triệu view trên Youtube. Được tạo nên bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nên bài hát mở ra nhiều tranh luận khi có người xem đây là bản hit thực thụ, có người lại cho rằng nó chỉ là “sản phẩm giải trí” thiếu tính nghệ thuật.

Ít ai biết rằng, đứng phía sau sản phẩm này không chỉ có Ken Quách - người thường được nhắc đến, mà còn một cô gái mang tên Hương My Bông (tên thật Nguyễn Thị Hương Bông, thế hệ 8X).

Nhiều đêm thức trắng để tạo nên "Say một đời vì em"

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Hương My Bông cho biết cơ duyên tạo nên Say một đời vì em rất tình cờ. Tháng 6/2025, chị bắt đầu sử dụng TikTok. Trong một lần lướt mạng xã hội này, chị vô tình nghe được đoạn nhạc Ken Quách đăng tải.

“Giai điệu ấy lập tức chạm đến tâm hồn tôi, khơi gợi những cảm xúc vốn dồn nén từ lâu. Tôi liền nhắn tin cho Ken, đề nghị cùng viết ca khúc phản ánh tâm trạng của mình. Ken đồng ý ngay, rất chân thành. Đó là khoảnh khắc chúng tôi bắt đầu hành trình sáng tác nên ca khúc này”, chị nhớ lại.

Dù sống ở hai đầu đất nước khi Hương My Bông tại Hà Nội, Ken Quách ở TP.HCM nhưng cả hai cùng thức trắng nhiều đêm để hoàn thiện ca khúc. Hương My Bông phụ trách ca từ chính, gửi bản nháp cho Ken chỉnh sửa và góp ý. Về giai điệu, cả hai trao đổi kỹ lưỡng, thậm chí từng tranh luận để tìm ra những chi tiết đặc biệt. Ken đề xuất mở đầu bằng tiếng kèn saxophone - âm thanh gợi nhiều hoài niệm và chị đồng ý ngay vì cảm thấy đó là điểm nhấn độc đáo.

“Chúng tôi đều thuộc thế hệ 8X nên dễ tìm được sự đồng cảm, vừa hoài niệm, vừa hiện đại. Thậm chí còn đưa thêm phần rap để gần gũi hơn với khán giả trẻ", Hương My Bông cho biết.

Trong khi đó, phần kỹ thuật AI hoàn toàn do Ken phụ trách. Tuy nhiên, với nữ tác giả, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn phần hồn vẫn phải do con người đặt vào. Với ca khúc này, trí tuệ nhân tạo chiếm khoảng 10%, còn lại là cảm xúc, suy nghĩ và sáng tạo là của cả hai.

Khi Say một đời vì em trở thành hiện tượng, Hương My Bông thừa nhận không quá bất ngờ. Ngay khi hoàn thành, chị đã nói với Ken Quách rằng bài này chắc chắn sẽ nổi tiếng. “Khi thấy cả hai thế hệ đều đồng cảm, tôi tin chắc bài hát sẽ được đón nhận nồng nhiệt", chị khẳng định.

Việc truyền thông và khán giả chỉ nhắc đến Ken Quách mà không biết quá nhiều về Hương My Bông, chị không cảm thấy buồn. Nữ tác giả cho hay: “Chúng tôi đã trao đổi trước rồi. Tôi chủ động đề nghị Ken tạm thời không nhắc đến tên tôi. Mãi gần đây tôi mới xuất hiện, phần vì gia đình đã sắp xếp ổn, phần vì thấy Ken bị tấn công quá nhiều trên mạng khi nhiều nhạc sĩ cho rằng bài hát hoàn toàn do AI sáng tác".

Ngay sau khi hoàn thành, Hương My Bông đề nghị mua toàn bộ bản quyền ca khúc từ Ken Quách để làm tác phẩm của riêng mình. Hiện Say một đời vì em được đăng ký độc quyền dưới tên chị.

Gần đây, thông tin ca sĩ Nguyên Vũ mua độc quyền ca khúc để phát hành MV gây xôn xao. Hương My Bông khẳng định không bán ca khúc này cho Nguyên Vũ. Nam ca sĩ chỉ xin phép phát hành bài hát dưới dạng MV.

"Do anh quá tâm huyết và nôn nóng, tôi đồng ý để MV của anh ra mắt trước phiên bản của tôi. Ngoài ra, việc đưa lên kênh chính thức của anh cũng giúp bảo hộ bản quyền, ngăn chặn tình trạng bị khai thác trái phép", tác giả cho hay.

Chị cũng cho biết thêm khi nào lập được kênh riêng có bảo hộ, Nguyên Vũ sẽ trao lại để ca khúc trở về đúng chủ sở hữu.

Chưa có ý định vào showbiz

Ít ai ngờ, tác giả đứng sau ca khúc triệu view lại đang làm công việc hoàn toàn không liên quan đến nghệ thuật. Hương My Bông hiện làm văn phòng, chủ yếu quản lý mảng nhà cửa, đất đai và doanh nghiệp gia đình. Ngoài ra, chị còn tham gia một số hoạt động xã hội nhưng xin phép giữ kín.

“Công việc thường ngày khá cứng nhắc, nên sáng tác âm nhạc là nơi tôi tìm thấy sự cân bằng. Đó là chốn để tôi sống với chính mình", chị tâm sự.

Nhiều người nghĩ Say một đời vì em là sáng tác đầu tiên của Hương My Bông, nhưng thật ra âm nhạc đã theo chị từ thuở nhỏ.

“Ngày học cấp một, tôi từng sáng tác bài hát nhỏ để bạn bè cùng biểu diễn văn nghệ ở trường. Khi thi đại học, tôi đỗ cả Cao đẳng Nhạc họa Trung ương theo ước mơ của mình và Đại học Quốc gia Hà Nội theo nguyện vọng gia đình. Cuối cùng, tôi buộc phải từ bỏ đam mê để đi theo lựa chọn của gia đình", chị tâm sự.

Tác giả Hương My Bông.

Âm nhạc vì thế trở thành “linh hồn song sinh” nhưng bị kìm nén suốt nhiều năm. Tiếng gọi ấy chưa bao giờ ngừng, kể cả trong giấc mơ của nữ tác giả. Hương My Bông tiết lộ vẫn còn nhiều ca khúc chưa từng công khai theo chị là rất hay, có thể sau này sẽ giới thiệu đến công chúng.

Sau thành công của Say một đời vì em, Hương My Bông nói chưa nghĩ đến chuyện vào showbiz. Chị làm nhạc hoàn toàn theo cảm xúc và bản năng, chưa tính xa hơn. Chị chỉ chắc chắn sẽ ra mắt phiên bản nữ của Say một đời vì em do chính mình thể hiện, kèm theo một MV trong thời gian tới. Đó cũng là cách chị muốn để khán giả biết rõ hơn về con người của mình.