Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Ngày 7/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết hợp với hình thức trực tuyến tới 31.097 điểm cầu Trung ương, các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, tổ chức đảng...với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự. Hội nghị cũng được truyền hình và phát thanh trực tiếp.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự tại Hội trường Diên Hồng.

Hội nghị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe các đồng chí lãnh đạo truyền đạt 10 chuyên đề.

Chuyên đề 1: "Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng" do Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt.

Chuyên đề 2: "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" do Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt.

Chuyên đề 3: "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV" do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng truyền đạt.

Chuyên đề 4: "Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030" do Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt.

Chuyên đề 5: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong Kỷ nguyên mới" do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài truyền đạt.

Chuyên đề 6: "Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt.

Chuyên đề 7: "Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV" do Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang truyền đạt.

Chuyên đề 8: "Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước" do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung truyền đạt.

Chuyên đề 9: "Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội" do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn truyền đạt.

Chuyên đề 10: "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV" do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh truyền đạt.

Theo chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị.