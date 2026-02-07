Xét xử đường dây lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của 13.543 bị hại

Từ ngày 2 đến 6/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 46 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, hoạt động tại Campuchia, chiếm đoạt tài sản của hơn 13.500 người dân, tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, số lượng bị cáo đông, quy mô thiệt hại đặc biệt lớn và liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước nên phiên tòa được tổ chức tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh (cũ).

Thẩm phán Trần Thị Hà, Chánh Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh làm Chủ tọa phiên tòa, cùng 1 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Tham gia phiên tòa có 2 kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025, một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã thành lập, điều hành đường dây lừa đảo tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

Nhiều công dân ở các tỉnh, thành phố của Việt Nam như: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Bình, Hưng Yên... được tuyển mộ, xuất cảnh sang Campuchia tham gia, hoạt động theo mô hình có sự phân công chặt chẽ, có quản lý, chấm công, trả lương, thưởng.

Thẩm phán Trần Thị Hà, Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh làm Chủ tọa phiên tòa.

Các bị cáo được phân thành nhiều nhóm với vai trò cụ thể, sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin Telegram để trao đổi dữ liệu, điều hành hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn của các bị cáo trong đường dây là giả danh cán bộ công an các cấp, gọi điện cho người dân tại Việt Nam với các lý do như cập nhật thông tin căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu định danh cho trẻ em, sổ sức khỏe điện tử…

Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng tiếp tục dẫn dụ cài đặt ứng dụng giả mạo “DỊCH VỤ CÔNG” có gắn hình ảnh Quốc huy, giao diện tương tự cổng dịch vụ công của Nhà nước. Thực chất, đây là phần mềm chứa mã độc, cho phép các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Toàn cảnh phiên tòa

Sau khi kiểm soát được thiết bị của nạn nhân, các đối tượng từng bước thu thập thông tin đăng nhập ngân hàng, mật khẩu giao dịch, đồng thời yêu cầu nạn nhân xác thực sinh trắc học khuôn mặt với lý do phục vụ thủ tục hành chính. Lợi dụng thời điểm nạn nhân thực hiện xác thực, các đối tượng đã thực hiện lệnh chuyển và rút toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng, trong khi người bị hại hoàn toàn không hay biết.

Theo cáo trạng, các đối tượng trong đường dây được tổ chức thành 3 nhóm với vai trò, nhiệm vụ cụ thể. Nhóm Cào 1 có nhiệm vụ gọi điện giả danh công an xã, phường để tiếp cận, tạo lòng tin ban đầu với nạn nhân. Nhóm Cào 2 tiếp tục giả danh công an cấp huyện, tỉnh, trực tiếp hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng giả và thực hiện các thao tác theo kịch bản lừa đảo. Nhóm Cào 3 là bộ phận trực tiếp thao tác kỹ thuật, sử dụng máy tính để truy cập, điều khiển điện thoại của nạn nhân và rút tiền từ các tài khoản ngân hàng đã bị chiếm quyền kiểm soát.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 28/5/2024 đến 23/1/2025, đường dây này đã chiếm đoạt tài sản của 13.543 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Ninh, với tổng số tiền hơn 972,5 tỷ đồng; có bị hại bị chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền chiếm đoạt được của các bị hại do nhóm đối tượng người Trung Quốc thu giữ, 46 bị cáo chỉ được hưởng lợi một phần nhỏ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, khai nhận đã tham gia đường dây lừa đảo với các vai trò khác nhau và được hưởng lợi từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, 4 bị cáo gồm: Đỗ Văn Nghĩa, Nìm Cún Pẩu, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh, với vai trò là quản lý, phiên dịch, được xác định là những đối tượng giúp sức tích cực nhất cho các đối tượng người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13.543 bị hại với tổng số tiền hơn 972,5 tỷ đồng. Đến thời điểm xét xử, các bị cáo mới nộp lại được vài tỷ đồng tiền chiếm đoạt của các bị hại.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người dân, gây mất an ninh, trật tự xã hội, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan Nhà nước.

4 bị cáo bị phạt tù chung thân

Sau nhiều ngày xét hỏi, tranh luận và tiến hành nghị án, chiều ngày 6/2, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với 46 bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức chặt chẽ, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Các bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa, uy tín của cơ quan Nhà nước, nhất là lực lượng công an để tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt tài sản của số lượng rất lớn người dân trên phạm vi cả nước, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản, để lại hậu quả nặng nề về tâm lý, đời sống cho nhiều bị hại.

Nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố trong cả nước trực tiếp tới dự phiên tòa.

Hội đồng xét xử đánh giá, trong vụ án này, các bị cáo không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội, tác động tiêu cực đến niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật và hoạt động quản lý Nhà nước.

Đối với các bị cáo giữ vai trò quản lý, điều hành, phiên dịch, giúp sức tích cực cho các đối tượng cầm đầu người nước ngoài, hành vi thể hiện ý thức coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm minh, áp dụng hình phạt đặc biệt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

4 bị cáo gồm: Đỗ Văn Nghĩa, Nìm Cún Pẩu, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh (lần lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải) có vai trò tích cực nhất trong vụ án bị phạt tù chung thân.

Đối với các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử xem xét đầy đủ tính chất, mức độ tham gia, vai trò trong đường dây, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; đồng thời ghi nhận một số bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, do hậu quả vụ án gây ra là đặc biệt lớn, việc khắc phục hậu quả còn rất hạn chế, nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội.

Theo đó, 4 bị cáo gồm: Đỗ Văn Nghĩa, Nìm Cún Pẩu, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh bị tuyên phạt mức án tù chung thân; 40 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 8 đến 19 năm tù; duy nhất có một bị cáo bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Ngoài ra, các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.