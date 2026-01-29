Hà Nội truy tìm kẻ lừa đảo mua bán ô tô cũ, chiếm đoạt 8,5 tỷ đồng

Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), người bị truy tìm là Vũ Văn Thịnh (sinh năm 1986; thường trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình). Qua đơn trình báo của bị hại, Vũ Văn Thịnh bị cáo buộc đã lợi dụng hình thức đầu tư, mua bán xe ô tô đã qua sử dụng để chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều cá nhân.

Vũ Văn Thịnh.

Quá trình xác minh cho thấy, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội chưa xác định được nơi ở, nơi lẩn trốn của Vũ Văn Thịnh. Nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan CSĐT ra thông báo truy tìm kẻ lừa đảo mua bán ô tô cũ nêu trên.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nếu biết thông tin về Vũ Văn Thịnh hoặc các dấu hiệu liên quan đến vụ việc, khẩn trương thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0373.041.368, hoặc liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia giao dịch mua bán ô tô cũ, đặc biệt là các hình thức góp vốn, đầu tư không rõ ràng, nhằm tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.