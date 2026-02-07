Tàng trữ nhiều súng đạn, một người ở TP.HCM bị bắt

(VTC News) -

Ngày 7/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ngụ phường An Lạc), về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, Hiếu tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với các thông tin khác nhau và cực kỳ cảnh giác, để thực hiện hành vi mua bán. Phòng An ninh nội địa đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang, đấu tranh, làm rõ hành vi.

Nguyễn Thanh Hiếu cùng tăng vật. (Ảnh: CACC)

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 khẩu súng, 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn, cùng số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Quá trình điều tra còn xác định từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Thanh Hiếu đã bán nhiều súng, đạn, linh kiện súng, công cụ hỗ trợ cho nhiều người trên địa bàn Thành phố và các địa phương lân cận.

Lượng lớn vũ khí Hiếu tàng trữ bị phát hiện. (Ảnh: CACC)

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật; đồng thời mở rộng công tác điều tra để xử lý các cá nhân có liên quan.

Hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Hiếu được phát hiện trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Phòng An ninh nội địa Công an TP.HCM.

Nguyễn Thanh Hiếu. (Ảnh: CACC)

Công an khuyến cáo việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ có tính sát thương cao là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Cơ quan Công an kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời kêu gọi người dân không tham gia, tiếp tay, che dấu các hành vi vi phạm, kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.