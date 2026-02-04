Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử hơn 4,8 tỷ đồng

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP.HCM, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quốc Uy (SN 1997, ngụ phường Vườn Lài, TP.HCM) về tội "buôn bán hàng cấm".

6 nhân viên của Uy gồm: Lưu Võ Bảo Huân (SN 2001, ngụ phường Bình Trị Đông), Nguyễn Lê Khánh Huy (SN 2002, ngụ phường An Lạc), Nguyễn Thành Trung (SN 2004, ngụ phường Thông Tây Hội), Nguyễn Trang Hoàng An (SN 2003, ngụ phường Cầu Kiệu), Đoàn Văn Trường (SN 2004, ngụ phường Phú Thọ), Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (SN 2000, ngụ phường Tân Hưng) cũng bị khởi tố với tội danh trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Ngọc Quốc Uy là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động mua bán thuốc lá điện tử tại cửa hàng từ năm 2024, cùng sự tham gia của 6 nhân viên.

Nhóm này sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh, đăng ký ngành nghề không đúng thực tế; đồng thời tuyển dụng nhiều nhân viên bán hàng, chi trả lương và hoa hồng theo doanh thu.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán thuốc lá điện tử.

Qua kiểm tra và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 28.657 sản phẩm gồm thuốc lá điện tử dùng một lần, máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu, linh kiện thay thế và túi nicotine, được đóng gói trong 140 thùng carton, cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 4,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, nhóm này còn lợi dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng và thanh toán không dùng tiền mặt.

Dữ liệu trích xuất cho thấy, từ tháng 1/2025 đến thời điểm bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu về trên 4 tỷ đồng, trong đó riêng thuốc lá điện tử chiếm hơn 3,1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận biết rõ thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe và đã bị pháp luật nghiêm cấm, song vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi nhuận cao.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Quốc Uy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tại cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, kẻ này cho thiết kế một phòng bí mật phía sau, lối ra vào được ngụy trang bằng kệ đựng nước uống, dùng làm kho cất giấu thuốc lá điện tử.

Việc giao nhận hàng được thực hiện thông qua một ô cửa nhỏ, nhập hàng vào ban đêm, giao hàng qua shipper, không giao dịch trực tiếp với khách mua.