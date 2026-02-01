Phá đường dây ma túy núp bóng thuốc lá điện tử nhắm vào thanh niên, học sinh

(VTC News) -

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD, nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Theo C04, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, sau đó vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nhiều người tiêu thụ không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy, do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo “không mùi, không nghiện”.

Nguyễn Công Oanh bị bắt quả tang trên đường giao hàng. (Ảnh: C04)

Ngày 9/1, C04 chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Công Oanh (SN 2002, nơi ở hiện tại: 3A ngõ 656/12 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội) khi Oanh mang 7 đơn hàng có ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh đi các tỉnh.

Mở rộng điều tra, C04 phối hợp Công an các tỉnh: Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên tổ chức đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng trong đường dây.

Bước đầu, C04 bắt giữ 17 đối tượng, vật chứng thu giữ 9 kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung dịch CBD, 7,5 lít dung dịch có chứa ma túy thành phẩm, 308 điếu thuốc tẩm ma túy tobaco. Theo giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an (C09), các mẫu trên đều chứa chất ma túy.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang đấu tranh mở rộng vụ án.