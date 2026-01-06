Phát hiện tài xế ô tô đầu kéo dương tính ma tuý, tàng trữ pháo hoa trái phép

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, vừa lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao toàn bộ tang vật cùng tài xế xe đầu kéo dương tính ma tuý, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép cho Công an xã Lộc An (TP Huế) tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 4/1, tại Km 860+200 quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc An (TP Huế), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) do Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh làm tổ trưởng thực hiện dừng kiểm tra ô tô đầu kéo biển kiểm soát 74H-006.20 kéo theo rơ-moóc 74RM-000.78 do Nguyễn Hữu Hùng (SN 1993, trú tại Giang Tiên, Bích Hào, tỉnh Nghệ An) cầm lái, đang chạy theo hướng Bắc – Nam.

Tài xế Nguyễn Hữu Hùng điều khiển xe đầu kéo trong tình trạng dương tính với chất ma tuý và trên xe có tàng trữ pháo hoa nổ trái phép. (Ảnh: Phan Bé)

Qua kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Nguyễn Hữu Hùng dương tính với chất ma túy. Trước dấu hiệu vi phạm, tổ công tác phối hợp với Công an xã Lộc An tiếp tục thực hiện kiểm tra phương tiện và người điều khiển theo quy định.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1 hộp pháo hoa loại 100 ống, tổng trọng lượng khoảng 1,6 kg, cùng 1 con dao. Đây đều là những tang vật có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn xã hội, đặc biệt trong dịp cận Tết Nguyên đán.

Trước đó, lúc 23h30 ngày 30/12, tổ công tác của Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an TP Huế làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 340 + 200 đường Hồ Chí Minh và thực hiện dừng ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 74G-005.10 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 74R-011.17 do anh Trần Văn Cường (SN 1990 trú Cam Phú, Cam Lộ, Quảng Trị) chạy theo hướng xã A Lưới 1 đi xã Bình Điền.

Quá trình kiểm tra, làm việc thấy Trần Văn Cường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an TP Huế thực hiện kiểm tra nhanh ma tuý với tài xế này và cho ra kết quả dương tính với ma tuý loại Methamphetamine. Kiểm tra trên người của Trần Văn Cường, lực lượng CSGT phát hiện 5 viên nén màu hồng nghi là ma tuý tổng hợp.