Gần 49.000 doanh nghiệp nhập thị trường, kinh tế Việt Nam 2026 hứa hẹn khởi sắc

(VTC News) -

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 1/2026, cả nước có gần 49.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 chiều 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh: Ngay từ những ngày đầu năm 2026, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; tích cực chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân, đón Tết với tinh thần không để ai không có Tết; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh.

Gần 49.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2026. (Ảnh minh họa: VnEconomy)

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích, số liệu này thực sự gây ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Đây cũng sẽ là nền tảng, động lực quan trọng cho các mục tiêu tăng trưởng trong những tháng tiếp theo của năm.

TS. Nguyễn Minh Phong nhận xét, nền tảng ấn tượng của năm 2025 và số liệu doanh nghiệp gia nhập thị trường tháng 1 cho thấy quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

"Tôi tin kinh tế vĩ mô năm 2026 tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, niềm tin của doanh nghiệp và người dân được củng cố, Việt Nam có đủ điều kiện để bứt phá tăng trưởng", TS Nguyễn Minh Phong lạc quan nói.

Đồng quan điểm, TS. Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện Nghiên cứu kinh tế BIDV cũng dự báo kinh tế Việt Nam năm 2026 có thể tăng 9 - 9,5% ở kịch bản cơ sở và khoảng 10% ở kịch bản tích cực, tiệm cận quỹ đạo bứt phá của các nền kinh tế Đông Á trong giai đoạn vượt bẫy thu nhập trung bình.

Trong khi đó, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát nhờ xu hướng hạ nhiệt của giá cả, lạm phát toàn cầu, nguồn cung hàng hóa - dịch vụ thiết yếu trong nước được bảo đảm, tỷ giá và lãi suất cơ bản ổn định, cùng hiệu quả phối hợp chính sách ngày càng được cải thiện.

Làm gì để đạt mục tiêu tăng trưởng?

Để kinh tế tăng trưởng như mục tiêu đề ra, nhóm chuyên gia đưa ra một số giải pháp.

Đầu tiên là toàn hệ thống chính trị cần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các quyết sách chiến lược và các luật, nghị quyết, hướng dẫn đã ban hành; cải thiện thực chất môi trường đầu tư - kinh doanh.

Vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, khắc phục triệt để tình trạng lãng phí, nhất là các dự án, tài sản tồn đọng.

Mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên giai đoạn 2026 - 2030 cùng với ổn định kinh tế vĩ mô là rất thách thức, nhưng cũng là quyết định tiền đề tiến tới đạt các mục tiêu đề ra. Theo đó, cần làm mới động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác hiệu quả các động lực mới.

Với các động lực truyền thống, cần giữ vững mặt trận xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng trong nước, trong đó cải thiện thực chất môi trường đầu tư - kinh doanh, tăng niềm tin là then chốt.

Với các động lực mới, cần sớm xác lập mô hình tăng trưởng mới. Theo đó, cần đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế, thực hiện hiệu quả các quyết sách chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; phát triển các ngành công nghiệp chiến lược, công nghiệp văn hóa, du lịch - giải trí...; phát triển các thị trường, dư địa mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, thị trường carbon, tài sản mã hóa, giao dịch hàng hóa...

Đồng thời, tạo điều kiện các đầu tàu kinh tế như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, TP Huế, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đồng Nai…tăng tốc.

Ba là, kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó chính sách tài khóa cần là chủ lực, chính sách tiền tệ bổ trợ, phối hợp hài hòa nhằm thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, điều hành linh hoạt lãi suất - tỷ giá, bình ổn thị trường vàng, lành mạnh hóa thị trường bất động sản, kiểm soát giá nhà đất và rủi ro liên thông giữa thị trường tài chính, tiền tệ - bất động sản.

Bốn là, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án còn vướng mắc, tồn đọng nhằm giải phóng nguồn lực, chống lãng phí, tăng hiệu quả đẩu tư.

Xây dựng Đề án chuyển đổi xanh quốc gia; đề án nâng cao sức chống chịu và tự chủ chiến lược của nền kinh tế và doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực công nghiệp chiến lược, công nghiệp phụ trợ.