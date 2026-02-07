4 ô tô va chạm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, ùn tắc kéo dài

(VTC News) -

Sáng 7/2, trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này bị ùn tắc.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30, 4 phương tiện đang chạy cùng chiều trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, khi đến đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ va chạm liên hoàn. Trong đó, xe tải chở cá bị lật nằm chắn ngang đường; xe còn lại hư hỏng.

Vụ va chạm khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Tuy nhiên, giao thông theo hướng Nam - Bắc ùn tắc kéo dài khoảng 2km.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý tuyến có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ tai nạn.

Hiện phương tiện từ TP.HCM đi Nha Trang được hướng dẫn rời cao tốc ra Quốc lộ 1 để di chuyển.

Tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có tổng chiều dài 78,5km, đi qua 2 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng với quy mô 4 làn xe, vận tốc tối đa cho phép 90km/h, đưa vào khai thác từ tháng 4/2024.

Trước đó, chiều 4/2, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn km144+300 qua khu vực xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe tải.

Thời điểm trên, xe tải mang biển số 50H-143.41 đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc, khi đến km144+300 thì tông mạnh vào đuôi một xe tải khác chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm rất mạnh khiến phần cabin xe tải phía sau bị gãy nát, biến dạng hoàn toàn và dính chặt vào đuôi xe phía trước. Rất may, tài xế chỉ bị thương nhẹ.