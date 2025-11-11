Hàn Quốc, Campuchia thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

(VTC News) -

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hai bên đang nỗ lực hoàn thiện Biên bản ghi nhớ để nhanh chóng ra mắt "Lực lượng đặc nhiệm chung Hàn Quốc - Campuchia" trong tháng này.

Động thái trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Campuchia.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun (trái) bắt tay Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Campuchia ngày 10/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc)

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn – vấn nạn đang gây bức xúc dư luận và được cho là liên quan tới cái chết của một sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia

Nạn nhân, Park Min-ho, 22 tuổi, được cho là bị lừa sang Campuchia và ép làm việc trong một trung tâm lừa đảo. Thi thể của anh được phát hiện vào tháng 8, với nhiều dấu vết bị tra tấn và đánh đập dã man.

Cái chết của Park đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc, buộc Seoul phải cử phái đoàn đặc biệt sang Phnom Penh để đàm phán khẩn cấp.

Tướng Chhay Sinarith, quan chức cấp cao phụ trách chống tội phạm mạng của Campuchia, cho hay nhà chức trách đang mở rộng chiến dịch truy quét, tập trung vào việc truy tìm các đầu sỏ và nhóm tài chính đứng sau băng nhóm lừa đảo.

Ông Sinarith cũng đã có cuộc họp với Yoo Jae-Seong, quyền Ủy viên trưởng Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, để thống nhất cơ chế phối hợp điều tra song phương.

Giới chức Hàn Quốc ước tính, tại Campuchia hiện có khoảng 200.000 người làm việc trong các trung tâm lừa đảo, trong đó có khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc.

Tháng trước, 64 người Hàn Quốc bị bắt tại Campuchia đã được hồi hương bằng chuyến bay thuê riêng. Ngay sau khi về nước, khoảng 50 người trong số này đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ với cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong vài năm qua, các vụ lừa đảo trực tuyến bùng nổ tại Đông Nam Á, khiến hàng nghìn người – trong đó có nhiều nạn nhân bị bắt cóc hoặc lừa gạt – bị ép làm việc trong các khu phức hợp được canh gác nghiêm ngặt, dưới đe dọa bạo lực.

Theo Liên Hợp Quốc, các đường dây này thu lợi hàng tỷ USD mỗi năm, bằng cách giả danh bạn bè hoặc tạo ra các cơ hội đầu tư “ảo” để chiếm đoạt tiền của nạn nhân khắp thế giới.