Malaysia điều tra vụ gian lận nhập tịch: Cảnh sát tiết lộ thông tin gây sốc

(VTC News) -

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đến nay đã nhận 45 báo cáo liên quan đến vụ việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ “di sản” thuộc đội tuyển quốc gia Malaysia. Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman, Datuk Rusdi Mohd Isa, cho biết tổng cộng 8 người cung cấp lời khai để hỗ trợ điều tra vụ việc.

“Hồ sơ điều tra được mở theo Điều 420 Bộ luật Hình sự”, ông Isa nói chiều nay (7/1/2026). Cảnh sát Malaysia đang điều tra vụ giả mạo giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gian lận. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đề nghị cảnh sát vào cuộc, chính thức nộp đơn tại Trụ sở Công an Quận Petaling Jaya (IPD), Kuala Lumpur vào ngày 24/12/025.

Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman, Datuk Rusdi Mohd Isa tiết lộ về vụ điều tra làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Chủ tịch lâm thời FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, cho biết rằng hành động này được thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif làm chủ tịch, sau khi ủy ban hoàn tất báo cáo điều tra gần đây.

Trước đó, trong báo cáo điều tra đầy đủ, IIC đã gửi 3 khuyến nghị tới FAM liên quan đến vấn đề làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia, bao gồm việc nộp báo cáo cảnh sát để tiến hành điều tra toàn diện nhằm xác định nguồn gốc giấy tờ nghi ngờ giả mạo và xác định bên chịu trách nhiệm.

Ngày 26/9/2025, FIFA xác nhận trong tuyên bố chính thức rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ liên quan đã vi phạm Điều 22 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC). FIFA đã xác định 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6/2025.

FIFA xác định FAM đã nộp các giấy tờ được cho là giả mạo để xác nhận tư cách của tất cả các cầu thủ. FAM bị phạt khoảng 350.000 CHF (tương đương 1,8 triệu RM), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt khoảng 11.000 RM và bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Ngày 3/11/2025, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM và tất cả các cầu thủ liên quan, đồng thời giữ nguyên quyết định trước đó của Ủy ban Kỷ luật. Sau đó, FAM đưa vụ việc này lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao) nhưng tới nay chưa có thêm thông tin đáng chú ý nào. Trong khi đó, FIFA xử thua ĐT Malaysia 3 trận giao hữu trong năm 2025.

Dự kiến muộn nhất ngày 31/3/2026, thời điểm chốt danh sách các đội tuyển tham dự Asian Cup 2027, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ đưa ra quyết định về việc trừng phạt ĐT Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam.