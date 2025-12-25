10 sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước năm 2025 do VOV bình chọn

(VTC News) -

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 1/7/2025, cả nước chính thức vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. 63 tỉnh, thành sau khi hợp nhất, sáp nhập còn 34 tỉnh, thành với 3.321 xã, phường, đặc khu.

Tổng Bí thư Tô Lâm khảo sát thực tế mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.HCM, ngày 29/6/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, sau sắp xếp, tinh gọn đã giảm 4 cơ quan Đảng trực thuộc Trung ương; 25 ban cán sự đảng; 16 đảng đoàn; 5 cơ quan của Quốc hội; 5 bộ và 3 cơ quan thuộc Chính phủ; 30 đầu mối cấp tổng cục; 1.025 đơn vị cấp cục, vụ; 4.413 chi cục, phòng và 240 đơn vị sự nghiệp.

Ở địa phương, giảm 466 sở ngành; 644 đoàn, đảng đoàn và ban cán sự đảng; 3.984 đơn vị cấp phòng; 27 đảng bộ cấp trên trực tiếp và các tổ chức cơ sở đảng. Với sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, vượt lên chính mình, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đất nước, chủ trương lớn của Đảng được triển khai bài bản, thống nhất, đồng bộ và đang phát huy hiệu quả.

Ban hành 7 nghị quyết chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới

7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành cuối năm 2024 và 2025, trong đó 4 nghị quyết: Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được xem là "bộ tứ trụ cột" với những vấn đề then chốt để phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay, 3 nghị quyết chuyên đề số 70, 71, 72 tương ứng với 3 lĩnh vực "quốc kế dân sinh" có tác động đến từng người dân là năng lượng, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, sáng 13/1/2025.

Mỗi nghị quyết tập trung vào một lĩnh vực trọng yếu nhưng đều thống nhất một mục tiêu chung là xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở đã khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, đề án, kế hoạch hành động rõ ràng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, bảo đảm "rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả". Tiểu ban Văn kiện của Đảng đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi trong 7 nghị quyết của Bộ Chính trị vào Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.

Quốc hội sửa đổi Hiến pháp và thông qua hàng loạt quyết sách đột phá

Ngày 16/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Quyết định lịch sử này tạo hành lang pháp lý cho việc tinh gọn bộ máy Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt là sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương và các quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

Qua 2 kỳ họp thường lệ và 1 kỳ họp bất thường trong năm 2025, Quốc hội khóa XV có những đổi mới mang tính đột phá, thông qua tổng số 89 luật, 91 nghị quyết, chiếm hơn 40% tổng số luật, nghị quyết trong cả nhiệm kỳ khóa XV.

Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung nhiều luật quy định những vấn đề then chốt như đất đai, đầu tư công, tổ chức chính quyền địa phương, trao thêm quyền cho địa phương trong quyết định chủ trương đầu tư, phân bổ ngân sách, sắp xếp bộ máy.

Với tinh thần "thể chế đi trước mở đường" và tư duy đổi mới, biến thể chế từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành "đột phá của đột phá", Quốc hội đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Đại hội Đảng các cấp thành công tạo tiền đề tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Hơn 60.000 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 40/40 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 với điểm chung nổi bật là công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, triển khai nhanh gọn và sớm ổn định bộ máy sau đại hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I.

Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Đặc biệt, tất cả 34 bí thư tỉnh ủy, thành ủy và một số vị trí chủ chốt ở địa phương sau đại hội đều không phải là người địa phương, theo đúng chỉ đạo của Trung ương, thể hiện quyết tâm đổi mới công tác cán bộ, tăng tính khách quan, giảm cục bộ địa phương và nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính trị.

Ở cấp Trung ương, Đại hội Đảng bộ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Đảng Trung ương, Quân đội và Công an đã chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy theo cấu trúc mới, tinh gọn hơn, rõ chức năng, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong giai đoạn phát triển mới.

Tăng trưởng GDP cao nhất trong 5 năm qua

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, đặc biệt là thách thức do chính sách thuế đối ứng của Mỹ và ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, Việt Nam ước đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua.

Dự kiến GDP Việt Nam năm 2025 đạt trên 8%, nằm trong số tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Xuất khẩu là điểm sáng của nền kinh tế khi cơ cấu hàng hóa chuyển dịch tích cực sang nhóm chế biến, chế tạo. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 920 tỷ USD. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát dự kiến ở mức dưới 4%. Thu ngân sách nhà nước đến giữa tháng 12/2025 đạt khoảng 2,47 triệu tỉ đồng, vượt hơn 25% dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ.

GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.000 USD, tăng 1,4 lần so với năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Thị trường tài chính phát triển ổn định, thị trường chứng khoán được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp trong năm 2025.

Kết quả tăng trưởng kinh tế thể hiện sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, đột phá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh an sinh xã hội, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 26/8/2025, chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” kết thúc sau 1 năm 4 tháng triển khai, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng.

Gần 50.000 tỷ đồng đã được sử dụng để xóa 334.234 căn nhà tạm, dột nát. Ngày 30/11/2025, Thủ tướng tiếp tục phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung với mục tiêu hoàn thành xây mới 1.628 căn nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa 34.352 căn nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

Chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 34 thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai.

Cùng với đó, nhiều chính sách đột phá về y tế, giáo dục đã được ban hành. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu phổ cập mầm non 3-5 tuổi và nâng tỷ lệ thanh niên hoàn thành THPT lên ít nhất 85% vào năm 2030; từ năm học 2025-2026, trẻ em mầm non và học sinh phổ thông công lập được miễn học phí. Khởi công 100 trường phổ thông liên cấp bán trú tại các xã biên giới.

Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu từ năm 2026 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản theo quyền lợi bảo hiểm y tế vào năm 2030, đảm bảo tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản cho toàn dân. Một quốc gia chỉ thực sự phát triển khi không ai bị bỏ lại phía sau, đây là điểm mới thể hiện tính ưu việt của chế độ của dân, do dân và vì dân.

Đột phá về hạ tầng, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển

Năm 2025 đánh dấu bước đột phá mạnh mẽ về phát triển hạ tầng, là tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sân bay Long Thành là một trong 234 dự án, công trình được khởi công, khánh thành ngày 19/12/2025.

Sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm đồng loạt trong cả nước vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng, chúng ta đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng; gần 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Trong đó, đáng chú ý là khánh thành, thông xe kỹ thuật hơn 3.500 km đường bộ cao tốc, đón chuyến bay đầu tiên tại Sân bay Long Thành, đưa vào sử dụng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, các dự án năng lượng trọng điểm… đồng thời, khởi công siêu dự án sân bay Gia Bình, cảng Hòn Khoai, khu đô thị Cần Giờ, khu đô thị thể thao Olympic, các dự án đường sắt đô thị, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các dự án phục vụ APEC năm 2027 tại Phú Quốc.

Tổ chức thành công đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Hàng loạt sự kiện kỷ niệm trong năm 2025 đã được tổ chức thành công, trang trọng, đúng tầm vóc sự kiện và tuyệt đối an toàn.

Biển người đổ ra phố, hòa nhịp cùng bước chân các chiến sĩ trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong đó, các hoạt động của 2 đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã để lại dấu ấn chưa từng có. Lễ diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình sáng 2/9 ở Thủ đô Hà Nội và trên đường Lê Duẩn sáng 30/4 ở TP.HCM với hàng triệu người dân và các lực lượng vũ trang tham gia.

Hình ảnh những đoàn diễu binh, diễu hành “đi giữa lòng Nhân dân” không chỉ lan toả thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hoà bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế mà còn để lại niềm xúc động lớn lao về tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc.

Thiên tai khốc liệt và dị thường chưa từng thấy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của

Năm 2025 được đánh giá là một trong những năm thiên tai xảy ra dồn dập, khốc liệt và dị thường nhất trong lịch sử khí tượng thủy văn Việt Nam với nhiều hình thái nguy hiểm xuất hiện trên phạm vi rộng, nối tiếp và chồng lấn như bão, mưa lớn diện rộng, lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Đã có 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; mưa lớn cực đoan xảy ra gây lũ vượt lịch sử trên 18 tuyến sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; triều cường vượt lịch sử tại hạ lưu sông Tiền, sông Hậu; ngập lụt rất nghiêm trọng tại các đô thị, vùng trũng thấp…

Người già và trẻ nhỏ được các lực lượng đưa tới nơi an toàn.

Tính đến ngày 20/12/2025, thiên tai trên cả nước đã làm 468 người chết, mất tích, 741 người bị thương; gần 4.200 nhà bị sập, đổ, trôi, 348.834 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 545.395ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 71.687 con gia súc, 5,16 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 171.763 lồng bè thủy sản bị thiệt hại; 1.070km đê, kè, kênh mương bị thiệt hại; 140km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 1.259km đường giao thông bị thiệt hại... Tổng thiệt hại ước tính hơn 98.677 tỷ đồng, bằng 0,7-0,8% GDP năm 2025.

Công tác ứng phó với thiên tai đã được triển khai theo hướng tập trung, quyết liệt và thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Vì thế, so với nhiều quốc gia bị thiên tai trong khu vực và thế giới, thiệt hại đã được hạn chế đáng kể, cho thấy kinh nghiệm chủ động ứng phó với thiên tai của cả hệ thống chính trị.

Công nghiệp văn hóa ghi dấu ấn với hàng loạt chương trình nghệ thuật, bộ phim đạt kỷ lục về doanh thu và số lượng khán giả cao chưa từng có

Năm 2025 đánh dấu thành công bản lề của nền công nghiệp văn hóa Việt Nam khi thị trường giải trí thiết lập những kỷ lục chưa từng có về doanh thu và lượng khán giả. Nổi bật là các "concert quốc gia" được dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và ngôn ngữ giải trí hiện đại, tạo nên hình ảnh "biển cờ Tổ quốc" giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách tiếp cận mới, đặc biệt với giới trẻ.

Pháo hoa huyền ảo khép lại đêm nhạc "Tổ quốc trong tim".

Ở lĩnh vực điện ảnh, ghi nhận kỷ lục doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé Việt với bộ phim "Mưa đỏ" cán mốc hơn 714 tỷ đồng và nhiều bộ phim doanh thu trăm tỷ khác.

Ngày 14/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm và đóng góp 7% GDP của đất nước. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển về công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí trong khu vực châu Á, khẳng định vị thế trên bản đồ công nghiệp văn hóa thế giới.