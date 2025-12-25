Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/12: Nga mở mũi tấn công bất ngờ

(VTC News) -

Nga mở mũi tiến công bất ngờ tại Sumy

Ở Đông Bắc Ukraine, khoảng 100 binh sĩ Nga đã tiến vào làng Hrabovske, tỉnh Sumy, và tìm cách mở rộng hướng tấn công về phía khu định cư Riasne. Ông Viktor Tregubov, người phát ngôn Lực lượng Liên hợp Ukraine, mô tả đây là một đòn đánh bất ngờ.

Theo Kiev, lực lượng Nga đang củng cố vị trí ở phía nam làng Hrabovske, trong khi quân đội Ukraine đã tổ chức phản công. Giao tranh tại khu vực này vẫn đang tiếp diễn.

Hiện trường vụ tấn công của Nga, tại tỉnh Sumy, Ukraine, ngày 11/12/2025. (Nguồn: Reuters)

Cũng tại tỉnh Sumy, giới chức Ukraine cho biết khu vực đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, khiến hai người bị thương. Ông Serhiy Kryvosheyenko, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh, xác nhận hai nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định.

Ukraine hé lộ dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm

Phát biểu trước báo giới ngày 24/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã cùng Mỹ và Nga thảo luận một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm trong suốt hai tháng qua.

Theo ông Zelensky, đây là bản dự thảo thỏa thuận chính trị lớn, có sự tham gia của Ukraine, Mỹ, châu Âu và Nga, trong đó mỗi nội dung đều có thể phát triển thành các văn kiện cụ thể hơn.

Bên cạnh bản kế hoạch chính, các bên còn trao đổi nhiều tài liệu liên quan, bao gồm các thỏa thuận bảo đảm an ninh ba bên và song phương, cùng một chương trình hợp tác dài hạn với Mỹ nhằm phục hồi và phát triển kinh tế Ukraine đến năm 2040.

Tổng thống Zelensky (Ảnh: Reuters)

Quân đội Ukraine rút khỏi Siversk

Quân đội Ukraine xác nhận đã rút lực lượng khỏi thị trấn Siversk, thuộc tỉnh Donetsk, sau nhiều tuần giao tranh dữ dội với quân Nga. Trong thông báo đăng trên Telegram ngày 24/12, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga có ưu thế “đáng kể” về quân số và trang bị, đồng thời liên tục gây sức ép bằng các đợt tấn công quy mô nhỏ trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Theo phía Ukraine, quyết định rút quân được đưa ra nhằm bảo toàn sinh mạng binh sĩ và duy trì năng lực chiến đấu của các đơn vị. Kiev khẳng định đã gây tổn thất nặng cho lực lượng Nga trước khi ra lệnh rút lui, đồng thời cho biết Siversk vẫn nằm trong “tầm kiểm soát hỏa lực” của quân đội Ukraine.

Một binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi trong chiến hào tại tỉnh Dnipropetrovsk. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, trang theo dõi chiến sự DeepState của Ukraine sau đó đưa tin lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn Siversk, đồng thời chiếm được làng Hrabovske tại tỉnh Sumy, khu vực giáp biên giới Nga.

Trước đó, ngày 11/12, Trung tướng Nga Sergei Medvedev từng báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội Nga đã chiếm được Siversk, song tuyên bố này khi đó bị phía Ukraine bác bỏ. Kiev cho biết quân Nga lợi dụng điều kiện thời tiết bất lợi để mở các đợt tấn công, nhưng phần lớn bị đánh chặn ngay từ xa.

Dù chỉ là một thị trấn nhỏ với dân số trước chiến tranh khoảng 10.000 người, Siversk được đánh giá có vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ phía bắc Donetsk. Theo Kyiv Independent, việc giữ được Siversk từng giúp Ukraine che chắn cho các đô thị lớn hơn như Sloviansk và Kramatorsk – những “pháo đài” then chốt mà Nga vẫn chưa kiểm soát được kể từ khi xung đột nổ ra.

Ukraine tuyên bố phá hủy bệ phóng Grad của Nga bằng UAV

Lữ đoàn đổ bộ đường không độc lập số 79 Tavriya của Ukraine cho biết đã sử dụng máy bay không người lái tấn công để phá hủy một hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad của Nga tại làng Malynivka, tỉnh Donetsk. Theo thông tin công bố, bệ phóng này bị đánh trúng khi đang chứa đầy đạn.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.