Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12: Dự thảo hòa bình đã sẵn sàng

(VTC News) -

Tổng hợp diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12:

Ông Zelensky: Bộ tài liệu cơ bản cho kế hoạch hòa bình đã sẵn sàng

Ngày 22/12/2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết bộ tài liệu dự thảo cơ bản trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình của Ukraine đã hoàn tất.

Phát biểu với báo chí bên lề lễ kỷ niệm Ngày Công tác Ngoại giao, ông Zelensky nói rằng mọi nội dung cần thiết cho các bản dự thảo ban đầu hiện đã được chuẩn bị đầy đủ. Kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, dù thừa nhận chưa phải mọi chi tiết đều hoàn hảo, nhưng ông nhấn mạnh rằng khuôn khổ tổng thể đã hình thành.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Tổng thống Ukraine, hiện đã có một văn kiện khung về bảo đảm an ninh giữa Ukraine, Liên minh châu Âu và Mỹ. Bên cạnh đó là một tài liệu riêng về bảo đảm an ninh song phương giữa Ukraine và Mỹ. Những văn kiện này sẽ được Quốc hội Mỹ xem xét, kèm theo các phụ lục chi tiết và tài liệu mật.

Ông Zelensky cho biết ông đã trực tiếp xem xét các phụ lục mật và đánh giá rằng “mọi thứ hiện nay trông khá vững chắc và nghiêm túc”. Ông nhấn mạnh các dự thảo về bảo đảm an ninh không chỉ do các chuyên gia quân sự Ukraine xây dựng mà còn có sự tham gia của các chuyên gia Mỹ, cho thấy hai bên đang tiến rất gần tới một kết quả thực chất.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cũng thông báo bản dự thảo đầu tiên của hiệp ước về tái thiết Ukraine đã được chuẩn bị. “Về cơ bản, theo quan điểm của tôi, bộ tài liệu cốt lõi cho toàn bộ kế hoạch đã sẵn sàng”, ông nói.

Trước đó, ông Zelensky từng thừa nhận rằng kế hoạch hòa bình sẽ không thể làm hài lòng tất cả các bên và chắc chắn sẽ bao gồm những thỏa hiệp.

Ông Trump: Các bên đều mệt mỏi vì xung đột Ukraine

Cùng ngày 23/12, phát biểu tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bên liên quan đều mệt mỏi vì cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine.

Cũng theo Tổng thống Mỹ, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine hiện đang tiếp tục và “đang diễn ra khá ổn”.

“Kênh đàm phán Ukraine – Nga vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi đang nói chuyện. Các cuộc trao đổi đang diễn ra tốt”, ông Trump cho biết khi được hỏi về tiến triển mới nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết cả Nga và Ukraine hiện đều hiểu rõ những vấn đề nào là không thể thương lượng và những điểm nào vẫn còn khả năng thỏa hiệp.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với trang tin UnHerd, ông Vance tiết lộ rằng giới chức Ukraine, dù không công khai, thừa nhận khả năng mất quyền kiểm soát khu vực Donetsk trong tương lai.

Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết khả năng kiểm soát chung Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) đang được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán liên quan đến việc giải quyết xung đột Ukraine. Nhà máy Zaporizhzhia là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và từ lâu được coi là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất của cuộc xung đột.

Đánh giá về kết quả các cuộc tham vấn tại Miami, ông Vance cho rằng một bước đột phá nhất định đã đạt được, không phải ở việc giải quyết ngay lập tức các bất đồng, mà ở chỗ các bên đã thẳng thắn đặt mọi vấn đề lên bàn đàm phán.