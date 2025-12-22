Thủ tướng Anh nỗ lực cứu vị thế cho Ukraine trong đàm phán hòa bình

(VTC News) -

Theo tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Anh Keir Starmer, nhà lãnh đạo Anh và Mỹ đã cùng nhau thảo luận về cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine và vai trò của Liên minh các nước cam kết ủng hộ Ukraine. Ông Starmer trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về công việc của liên minh nhằm hỗ trợ những thỏa thuận hòa bình trong tương lai và đảm bảo chấm dứt bền vững các cuộc xung đột.

Văn phòng Thủ tướng Anh thông tin thêm ông Starmer và ông Trump cũng thảo luận về vấn đề ngoại giao không liên quan đến Ukraine, bao gồm việc bổ nhiệm ông Christian Turner làm đại sứ tiếp theo của Anh tại Mỹ, sau khi người tiền nhiệm Peter Mandelson bị cách chức do những tiết lộ về email liên quan đến Jeffrey Epstein.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer. (Ảnh: Reuters)

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi các nhà đàm phán Mỹ gặp gỡ quan chức Nga tại bang Florida, trong bối cảnh chính quyền ông Trump tìm cách thúc đẩy khuôn khổ hòa bình sửa đổi, sau những cuộc đàm phán trước đó với đại diện Ukraine và châu Âu. Các cuộc thảo luận cũng làm dấy lên hy vọng thận trọng về tiến triển gần 4 năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.

Thời gian qua, Kiev và đồng minh châu Âu tìm cách đưa ra những điều kiện bổ sung nhằm điều chỉnh dự thảo ban đầu. Trong khi Moskva luôn khẳng định sẽ kiên định với các “lằn ranh đỏ” của mình.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov cho biết Nga sẽ đánh giá kỹ lập trường của phương Tây để xác định “điểm nào có thể chấp nhận và điểm nào tuyệt đối không thể”.

Ông Ushakov nhấn mạnh phần lớn các đề xuất do Ukraine và các nước châu Âu đưa ra hiện nay không phù hợp với lợi ích của Nga và Moskva sẽ bám sát những hiểu biết đã đạt được giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage hồi tháng 8.

Trong khi đó, đặc phái viên cấp cao của Nga, ông Kirill Dmitriev đã tới Mỹ nhằm cập nhật lập trường hiện nay của Washington và Brussels về tiến trình hòa bình Ukraine, đồng thời sẽ báo cáo trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin sau khi trở về Moskva. Thông tin được người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov công bố cuối tuần qua.