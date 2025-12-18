Ông Trump nói quân đội Mỹ mạnh nhất thế giới

(VTC News) -

Phát biểu từ Nhà Trắng tối 17/12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chính quyền của ông "giải quyết xong 8 cuộc xung đột", loại bỏ "mối đe dọa hạt nhân từ Iran" và "lần đầu tiên sau 3.000 năm, mang lại hòa bình cho Trung Đông".

Ông Trump mô tả quân đội Mỹ là mạnh nhất thế giới và tuyên bố khoản thanh toán một lần "Lợi tức Chiến binh" trị giá 1.776 USD cho hơn một triệu quân nhân, được tài trợ một phần từ doanh thu thuế quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng ông "thừa hưởng một mớ hỗn độn" khi nhậm chức gần một năm trước và khẳng định chính quyền của ông nhanh chóng đảo ngược tình trạng suy thoái kinh tế, hỗn loạn biên giới và bất ổn toàn cầu dưới thời người tiền nhiệm.

Ông Trump liên tục chỉ ra lạm phát, đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm, lập luận giá cả tăng vọt lên mức kỷ lục trước khi giảm mạnh dưới thời ông lãnh đạo. Ông Trump dẫn chứng sự giảm giá của xăng dầu, thực phẩm, vé máy bay và chi phí liên quan đến nhà ở, đồng thời tuyên bố tiền lương hiện đang tăng nhanh hơn lạm phát lần đầu tiên sau nhiều năm.

Về vấn đề nhập cư, Tổng thống Trump nói chính quyền của ông đảm bảo được an ninh biên giới phía nam “ngay từ ngày đầu tiên”, khẳng định không có người nhập cư bất hợp pháp nào được phép vào nước này trong nhiều tháng và việc trục xuất tội phạm giúp khôi phục an ninh cho nhiều thành phố lớn.

Tổng thống Trump nhấn mạnh thuế quan là trụ cột chính trong chiến lược kinh tế, chúng thu hút lượng đầu tư kỷ lục trở lại Mỹ và tạo việc làm trong khu vực tư nhân. Những chính sách đó cũng thu hút hàng nghìn tỷ USD đầu tư mới và khơi dậy sự hồi sinh của ngành sản xuất trên nhiều lĩnh vực, từ ô tô đến trí tuệ nhân tạo.

Cùng với đó, ông Trump vạch ra kế hoạch cắt giảm thuế sâu rộng, giảm giá thuốc kê đơn, cải cách chăm sóc sức khỏe và mở rộng mạnh mẽ ngành năng lượng, tuyên bố Mỹ đang bước vào thời kỳ bùng nổ kinh tế "chưa từng có trên thế giới".

Cuối cùng, ông Trump cam kết luôn "đặt nước Mỹ lên trên hết" và sẵn sàng cho sự trở lại mang tính lịch sử trước thềm Lễ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập.