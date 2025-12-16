Tổng thống Trump khởi kiện BBC vì cắt ghép bài phát biểu

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/12 đã đệ đơn kiện BBC với cáo buộc phỉ báng, liên quan đến việc đài truyền hình của Anh biên tập một đoạn phim khiến ông bị cho là kêu gọi người ủng hộ tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ trong sự kiện ngày 6/1/2021.

Đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang ở thành phố Miami, bang Floria, cáo buộc BBC cố tình cắt ghép các đoạn trong bài phát biểu của ông Trump, bao gồm lời kêu gọi người ủng hộ tiến về Đồi Capitol và cụm từ chiến đấu hết mình, trong khi loại bỏ phần ông kêu gọi biểu tình một cách ôn hòa. Theo phía ông Trump, việc biên tập này tạo ấn tượng sai lệch rằng ông trực tiếp kích động bạo lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Trump yêu cầu bồi thường tổng cộng 10 tỷ USD, gồm 5 tỷ USD cho mỗi trong hai cáo buộc phỉ báng và vi phạm luật của bang Florida về hành vi thương mại không công bằng.

Trước đó, BBC đã thừa nhận sai sót trong phán đoán biên tập, đồng thời xin lỗi ông Trump và cho biết đoạn phim đã tạo ra ấn tượng không chính xác về việc ông kêu gọi hành động bạo lực. Tuy nhiên, đài này khẳng định không có cơ sở pháp lý để vụ kiện được chấp nhận.

Trong đơn kiện, ông Trump cho rằng BBC dù đã xin lỗi nhưng không thể hiện sự hối cải thực chất, cũng như không đưa ra những thay đổi mang tính thể chế nhằm ngăn chặn các sai phạm báo chí tương tự trong tương lai.

Người phát ngôn của BBC cho biết đài chưa nhận được thêm liên hệ nào từ phía luật sư của ông Trump và lập trường của BBC không thay đổi. Phía Nhà Trắng và đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump chưa đưa ra bình luận về vụ kiện.

Vụ tranh cãi bắt nguồn từ một tập phim trong chương trình điều tra Panorama của BBC, phát sóng ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Chương trình này sau đó đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng truyền thông nội bộ nghiêm trọng tại BBC, dẫn tới việc hai lãnh đạo cấp cao nhất của đài từ chức. Chương trình Panorama không được phát sóng tại Mỹ và BBC cho biết họ không có kế hoạch phát lại tập phim nói trên trên bất kỳ nền tảng nào.

Vụ việc càng thu hút chú ý sau khi một bản ghi nhớ nội bộ của BBC, do một cố vấn độc lập về tiêu chuẩn biên tập soạn thảo, bị rò rỉ. Văn bản này bày tỏ quan ngại về cách chỉnh sửa nội dung, trong bối cảnh BBC đang tiến hành một cuộc rà soát rộng hơn liên quan đến cáo buộc thiên lệch chính trị tại cơ quan truyền thông công lập này.

Giới quan sát cho rằng ông Trump lựa chọn khởi kiện tại Mỹ do luật phỉ báng tại Anh yêu cầu đơn kiện phải được nộp trong vòng một năm kể từ khi nội dung được công bố, và thời hạn này đã hết đối với chương trình nói trên.

Theo các chuyên gia pháp lý, để vượt qua các bảo vệ nghiêm ngặt của Hiến pháp Mỹ đối với tự do ngôn luận và tự do báo chí, ông Trump sẽ phải chứng minh không chỉ rằng nội dung biên tập là sai sự thật và gây tổn hại danh tiếng, mà còn rằng BBC đã cố tình gây hiểu lầm hoặc hành động với sự liều lĩnh rõ ràng.

Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2024, ông Trump đã gia tăng các hành động pháp lý nhằm vào truyền thông. Một số cơ quan báo chí, bao gồm CBS và ABC, đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với ông. Trong khi đó, New York Times, Wall Street Journal và một tờ báo tại bang Iowa đều phủ nhận các cáo buộc trong những vụ kiện riêng rẽ.