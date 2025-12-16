Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 17/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/12/2025 từ 07h30 - 12h30 Mất điện trạm Phú Hải 4, tôm Phú Hải. Đội quản lý điện Phú Vang Lắp đặt xà sứ, kéo căng dây, lấy độ võng dây từ vị trí 80/6 đến vị trí 80/7 XT 480 Huế 3 17/12/2025 từ 13h00 - 15h00 Mất điện trạm Phú Hải 1. Đội quản lý điện Phú Vang Đấu nối san tải hạ thế tại vị trí A4/4-1/1 và vị trí A4/4-2/1-1/4 TBA Phú Hải 1 phục vụ nghiệm thu TBA Phú Hải 7

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/12/2025 từ 07h30 - 13h30 Mất điện trạm An Khánh 3. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay MBA An Khánh 3 bằng MBA 180kVA

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 17/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.