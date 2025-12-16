Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/12: UAV Ukraine tấn công tàu ngầm Nga

(VTC News) -

Ukraine tuyên bố đánh trúng tàu ngầm Nga

Ngày 15/12, Ukraine tuyên bố đã lần đầu tiên sử dụng thành công UAV dưới nước để tấn công một tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk, bờ Biển Đen.

Ukraine tuyên bố đánh trúng tàu ngầm Nga bằng UAV dưới nước. (Ảnh: Security Service of Ukraine)

Trong thông báo đăng trên Telegram, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã tiến hành một “chiến dịch đặc biệt độc nhất” bằng UAV hải quân trong khu vực cảng.

“Lần đầu tiên trong lịch sử, các UAV dưới nước Sub Sea Baby đã đánh trúng và phá hủy một tàu ngầm Nga lớp Varshavyanka, Dự án 636.3”, SBU tuyên bố, cho biết con tàu được trang bị 4 bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr, loại vũ khí Nga thường sử dụng để tấn công lãnh thổ Ukraine.

Theo SBU, tàu ngầm này đã chịu thiệt hại nghiêm trọng và trên thực tế không thể hoạt động được nữa.

Phía Nga xác nhận đã xảy ra một vụ tấn công, song bác bỏ thông tin cho rằng có tàu chiến bị hư hại.

“Âm mưu phá hoại của đối phương bằng phương tiện không người lái dưới nước đã không đạt được mục tiêu”, Đại tá hải quân Alexei Rulev, người phát ngôn Hạm đội Biển Đen Nga, cho biết. Theo ông, không có tàu chiến hay tàu ngầm nào tại căn cứ hải quân Novorossiysk, cũng như thủy thủ đoàn, bị ảnh hưởng và các đơn vị vẫn hoạt động bình thường.

Ba Lan cân nhắc chuyển thêm 6-8 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

Ba Lan có thể cung cấp cho Ukraine từ 6 đến 8 tiêm kích MiG-29, dự kiến ngừng hoạt động trong tháng này, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết ngày 14/12.

“Những chiếc máy bay này hoặc sẽ được đưa vào bảo tàng, bán làm phế liệu, hoặc chuyển giao cho Ukraine để phục vụ mục tiêu quân sự”, ông Tomczyk tuyên bố.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nêu ý tưởng chuyển giao số tiêm kích MiG-29, do Liên Xô thiết kế, còn lại của Warsaw cho Kiev, đổi lại công nghệ UAV và chống UAV của Ukraine.

Theo ông Kosiniak-Kamysz, vấn đề này có thể được thảo luận trong chuyến thăm Ba Lan dự kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 19/12.

Nhà máy điện Nga bị tấn công

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây hư hại nhà máy nhiệt điện Luch ở tỉnh Belgorod của Nga (Ảnh: Telegram/ Exilenova+)

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây hư hại nhà máy nhiệt điện Luch ở tỉnh Belgorod của Nga trong đêm 15/12, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết.

Nhà máy Luch hiện cung cấp khoảng 10% nguồn nhiệt cho Belgorod. Khu vực này giáp Ukraine và thường được Nga sử dụng làm điểm trung chuyển cho các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Hình ảnh hiện trường do trang tin địa phương Pepel công bố và được Astra OSINT định vị cho thấy nhà máy bị trúng đòn trong đêm. Ông Gladkov cho biết hạ tầng kỹ thuật của cơ sở chịu thiệt hại nghiêm trọng, song không ghi nhận thương vong.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 146 UAV đã bị bắn hạ trong đêm, đến khoảng 8h30 sáng, thêm 16 UAV khác tiếp tục bị đánh chặn.

Đợt tấn công cũng khiến một số sân bay quanh Moskva bị gián đoạn. Tại tỉnh Rostov chính quyền địa phương cho biết nhà dân và đường dây điện cao thế ở huyện Kamensky bị hư hại. Một số trạm bơm nước phải ngừng hoạt động, khiến nhiều khu dân cư rơi vào tình trạng thiếu nước.