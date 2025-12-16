Nước mắm cá thu - gia vị vàng trong tủ bếp Việt 

(VTC News) -

Đạm tự nhiên và axit amin – nguồn dinh dưỡng quý giá

Điểm khác biệt của nước mắm cá thu nằm ở hàm lượng đạm cao cùng hệ axit amin thiết yếu. Trong quá trình lên men bằng công nghệ sinh học, protein trong cá được chuyển hóa thành các axit amin… hỗ trợ xây dựng cơ bắp, tăng cường miễn dịch và giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả.

Sự kết hợp thêm chiết xuất bào ngư tạo nên hậu ngọt tự nhiên, mang đến vị ngon tinh tế phù hợp khẩu vị của cả trẻ nhỏ lẫn người lớn. Đây là nét giao hòa giữa hương vị truyền thống và dinh dưỡng hiện đại.

Cam kết 3 KHÔNG – An toàn cho sức khỏe

Không chất bảo quản tổng hợp

Không chất tạo ngọt tổng hợp

Không phẩm màu tổng hợp

Nước mắm cốt cá thu giữ nguyên vị cá thu đậm đà, kết hợp chiết xuất bào ngư quý. Bào ngư giàu axit amin, khoáng chất và vi lượng tự nhiên, góp phần tạo vị ngọt sâu, hậu vị tròn đầy, đồng thời nâng cao giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn hằng ngày. Sản phẩm mang đến hương vị hài hòa, dễ dùng, phù hợp với khẩu vị của cả gia đình.

Nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế – Bảo chứng chất lượng

Sản phẩm được sản xuất trong nhà máy đạt các chứng nhận quốc tế như FDA, HACCP, ISO, đảm bảo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến đóng chai. Nhờ đó, nước mắm cá thu vừa chuẩn sạch, vừa giữ trọn giá trị dinh dưỡng.

Sử dụng đúng cách để giữ trọn dưỡng chất

Để tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng của nước mắm cá thu, nên:

Dùng trực tiếp để nấu nướng hoặc pha nước chấm, tránh đun quá lâu ở nhiệt độ cao.

Thêm 1 muỗng nhỏ vào cháo hoặc súp giúp món ăn dậy vị, thơm ngon và hấp dẫn hơn.

Đậm vị cá thu - chuẩn vị ngon cho mọi bữa ăn

Nước mắm cá thu không chỉ là gia vị mà còn là nguồn dinh dưỡng tự nhiên, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình – từ trẻ nhỏ, người lớn tuổi.

Trong bối cảnh thực phẩm sạch ngày càng được ưu tiên, lựa chọn nước mắm cá thu nguyên chất là cách giữ trọn hương vị Việt, đồng thời bảo vệ sức khỏe cả nhà mỗi ngày.

Nước mắm cá thu – Gia vị vàng, dinh dưỡng trọn vẹn, bảo vệ sức khỏe gia đình Việt.