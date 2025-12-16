Thủ tướng: Định hướng quy hoạch Hà Nội với tầm nhìn trăm năm

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết đã thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô, theo hướng hợp nhất Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô thành Quy hoạch tổng thể Thủ đô, trên cơ sở cập nhật bối cảnh phát triển mới, Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch các tỉnh lân cận và các định hướng chiến lược của Trung ương.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự chủ động của Hà Nội; các địa phương đang thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về rà soát lại các quy hoạch sau cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn", và Hà Nội là địa phương đầu tiên mà Thường trực Chính phủ làm việc về nội dung này.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng hoan nghênh Hà Nội gần đây đã rất quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, triển khai, thúc đẩy các dự án lớn, trọng điểm.

Thủ tướng cho rằng việc rà soát, nghiên cứu, bổ sung, lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô, theo hướng tích hợp, hợp nhất Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, là cần thiết, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay và giai đoạn phát triển mới của đất nước và Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong triển khai công việc này, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng"; vừa trước mắt, vừa lâu dài, vừa kế thừa, phát huy những gì đã có, vừa mở rộng, phát triển những nội dung mới.

Nếu cần thiết thì điều chỉnh cục bộ các quy hoạch trước đây để triển khai ngay các dự án lớn, đồng thời khẩn trương xây dựng các văn bản trình cấp có thẩm quyền để nâng tầm phát triển Thủ đô, trên cơ sở cập nhật tầm nhìn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cập nhật bối cảnh, tư duy, tầm nhìn, mục tiêu mới về kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị với các định hướng rất đột phá, nhất là việc đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cũng như các nội dung tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng quy hoạch tốt nhất để Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cơ bản đồng ý với các báo cáo, ý kiến, để Hà Nội tiếp tục triển khai công việc này và các cơ quan tiến hành phê duyệt quy hoạch theo các quy định của pháp luật, Thủ tướng gợi mở, nhấn mạnh thêm một số nội dung về quy hoạch với tầm nhìn trăm năm, quy hoạch tổng thể, lâu dài, chiến lược nhưng triển khai phân kỳ với những bước đi vững chắc; vấn đề không gian phát triển, khai thác tối đa hiệu quả không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian vũ trụ; vấn đề phát triển nhanh nhưng bền vững, lấy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức là nền tảng; định hướng quy hoạch đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp; phát triển theo chiều sâu, vừa xây dựng các đô thị mới, vừa bảo tồn, phát huy, làm mới các đô thị cũ; phát triển làng trong phố, phố trong làng, gắn với phát triển xanh, phát triển số đang là xu thế chung của thế giới; kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các hạ tầng chiến lược khác; vấn đề liên kết vùng, phát huy vai trò trung tâm của Hà Nội trong vùng Thủ đô.

Các Phó Thủ tướng cùng các đại biểu tham dự cuộc họp.

Thủ tướng cũng lưu ý Hà Nội khắc phục 4 vấn đề về tắc nghẽn giao thông, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường, không gian xanh mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã có ý kiến chỉ đạo; ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển thành phố thông minh…

Về cách thức thực hiện, Thủ tướng đặt vấn đề rà soát, xây dựng quy hoạch cần bước đi nhanh nhất có thể nhưng chất lượng cao nhất có thể, có chiều sâu văn hóa - lịch sử và tầm nhìn trăm năm, phù hợp tình hình đất nước và Hà Nội; từ quy hoạch để ra các dự án cụ thể và tính toán nguồn lực thực hiện, gồm nguồn lực Nhà nước và tư nhân, nguồn lực trong và ngoài nước; tinh thần là "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", "làm cái gì ra cái đó, làm cái gì được cái đấy".

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành, ủng hộ Hà Nội trong quá trình này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.