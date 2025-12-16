Chung kết 'Go Healthy with Taiwan' tôn vinh đổi mới công nghệ sức khỏe toàn cầu

(VTC News) -

Ngày 10/12/2025, tại Đài Bắc diễn ra sự kiện tôn vinh những sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe, đồng thời khẳng định vai trò của Đài Loan (Trung Quốc) trong hệ sinh thái y tế toàn cầu. Cuộc thi thu hút 638 đề xuất từ 55 quốc gia.

Tại vòng chung kết, đại diện Hoa Kỳ giới thiệu công nghệ dệt may thông minh giúp thu thập dữ liệu chuyển động, hỗ trợ nâng cao hiệu suất. Đội Ukraine tập trung vào giải pháp duy trì hoạt động hệ thống y tế trong bối cảnh biến động, và đội Thụy Sĩ mang đến công nghệ chăm sóc sức khỏe tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Mỗi đội chiến thắng nhận cúp của cuộc thi cùng giải thưởng trị giá 30.000 USD.

Phó Tổng vụ trưởng Susan Chi Chuan Hu của TITA và Phó Chủ tịch Điều hành Joe Chou của TAITRA cùng các giám khảo đã chụp ảnh lưu niệm với những người chiến thắng.

Bà Susan Chi Chuan Hu, Phó Tổng vụ trưởng Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Đài Loan (TITA), nhấn mạnh đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là nền tảng kết nối các nhà đổi mới trên toàn thế giới, thúc đẩy hợp tác và phát triển các giải pháp y tế bền vững. Đài Loan sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác quốc tế nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho cộng đồng toàn cầu.

Ông Joe Chou, Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) cho biết Đài Loan kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục thúc đẩy ứng dụng các giải pháp sáng tạo, góp phần định hình tương lai ngành chăm sóc sức khỏe thế giới.