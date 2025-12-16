Mỹ nhân SEA Games được 'Hoàng tử ếch' Phạm Thanh Bảo gửi lời yêu thương là ai?

(VTC News) -

Tối 14/12, Phạm Thanh Bảo giành huy chương vàng nội dung 200m bơi ếch với thành tích 2 phút 12,81 giây. Đây là tấm huy chương vàng cá nhân thứ hai của Phạm Thanh Bảo tại SEA Games 33.

Ngay sau khi về đích, kình ngư sinh năm 2001 hướng về máy quay giơ 2 bàn tay xếp thành hình chữ T. Phạm Thanh Bảo giải thích đây là món quà động viên bạn gái, cũng là đồng đội của anh ở đội tuyển bơi Việt Nam - kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên.

Phạm Thanh Bảo dành tặng chiến thắng cho bạn gái Võ Thị Mỹ Tiên.

Võ Thị Mỹ Tiên là ai?

Kình ngư trẻ Võ Thị Mỹ Tiên (biệt danh "Ốc Tiêu") sinh năm 2005, lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, Long An cũ (nay là xã Nhơn Hoà Lập, Tây Ninh mới). Gia đình cô không có truyền thống thể thao chuyên nghiệp. Bước ngoặt đến lúc Mỹ Tiên 10 tuổi, khi năng khiếu bơi lội tình cờ được các HLV Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao của tỉnh phát hiện qua một đợt tuyển chọn VĐV trẻ.

Với gương mặt đáng yêu, giọng nói cuốn hút và tính cách gần gũi, cô nàng Gen Z này nhanh chóng được xem là “mỏ vàng” của thể thao Long An nhờ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng trên đường đua bơi lội.

Ngày còn bé, mọi người hay nhớ đến cô như cô bé rụt rè. Ấy vậy mà bên trong lại ẩn chứa tiềm năng to lớn, đến mức mấy ai ngờ được sau này cô sẽ làm rạng danh nước nhà với tài bơi lội của mình.

Vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên.

Thành tích xuất sắc, Mỹ Tiên từng “soán ngôi” huyền thoại Ánh Viên

Chỉ sau 2 năm tập luyện chuyên nghiệp, cô đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành tích cao tại các giải trong nước, đồng thời tự hào khoác lên mình màu áo của Đội bơi trẻ tỉnh Long An, trước khi tiến đến với Đội bơi trẻ quốc gia. Cô chính thức trở thành thành viên của Đội tuyển bơi Việt Nam khi mới 14 tuổi.

Mới 14 tuổi, cô nàng “ốc miền Tây” đã lần đầu tranh tài tại SEA Games và tiếp tục ghi dấu ấn ở các mùa giải sau. Sau 7 năm kiên trì thi đấu chuyên nghiệp, cô đã tích lũy 200 huy chương ở mọi cấp độ từ tỉnh, quốc gia đến quốc tế, trở thành VĐV giành nhiều huy chương trong nước nhất khi mới 17 tuổi.

Hành trình thi đấu của Võ Thị Mỹ Tiên dường như chưa bao giờ ngơi nghỉ với những giải đấu liên tiếp. Nhờ thành tích ấn tượng, cô trở thành nữ VĐV duy nhất của Việt Nam đạt chuẩn tham dự Giải bơi Vô địch Thế giới 2023, đồng thời được đặc cách góp mặt tại Thế vận hội Paris 2024.

Võ Thị Mỹ Tiên tại Thế vận hội Paris 2024.

Không chỉ dẫn đầu Việt Nam ở vòng loại Olympic với 775 điểm, cô nàng “ốc tiêu” còn từng hai lần phá kỷ lục của huyền thoại bơi Ánh Viên. Tại Giải trẻ quốc gia 2020, khi mới 14 tuổi, Mỹ Tiên đã lập nên cú “lội ngược dòng” ngoạn mục khi phá kỷ lục 200m cá nhân hỗn hợp của Ánh Viên với 2'21"67, vượt thành tích cũ 2'22"05.

Đến Giải vô địch bơi quốc gia 2025, ở nội dung 100m bướm, cô tiếp tục gây sốt khi đạt 1'00"64, thành công phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 11 năm của Ánh Viên (1'00"69).

Ở tuổi 20, Võ Thị Mỹ Tiên đang dần khẳng định mình là một trong những gương mặt triển vọng của bơi lội Việt Nam, được kỳ vọng nối tiếp những đàn anh, đàn chị tài năng. Cô nhiều lần xuất hiện tại các sân chơi lớn như SEA Games, ASIAD và giải vô địch thế giới trẻ, minh chứng cho niềm tin của ban huấn luyện vào năng lực và tiềm năng phát triển vượt trội của mình.

Món quà động viên đầy tinh tế

Tối 13/12, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên mang về huy chương bạc cho môn bơi Việt Nam ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại SEA Games 33, về sau vận động viên Kamonchanok Kwanmuang của Thái Lan.

Phạm Thanh Bảo và Võ Thị Mỹ Tiên từng cùng nhau tham dự nhiều giải đấu.

Dù đây là một thành tích đáng tự hào ở đấu trường khu vực, cô vẫn không kìm được xúc động, bật khóc ngay trên bục nhận huy chương. Áp lực tâm lý cùng kỳ vọng lớn từ bản thân và mọi người khiến nữ kình ngư trẻ không thể giữ được bình tĩnh.

Trong hoàn cảnh đó, hành động giơ ký hiệu chữ “T” của Phạm Thanh Bảo, mang thông điệp cổ vũ và chia sẻ kịp thời, không chỉ thể hiện sự ủng hộ cá nhân mà còn phản ánh tinh thần đoàn kết, đồng hành giữa các vận động viên trong đội tuyển Việt Nam tại kỳ Đại hội này.

"Em động viên bạn cố gắng. Vì còn nhiều động lực phía trước, em và Tiên sẽ cố gắng nhiều hơn nữa", Thanh Bảo chia sẻ.