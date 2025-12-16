Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 16/12: Đoàn Việt Nam bám đuổi Indonesia, Thái Lan

Đoàn thể thao Việt Nam có 40 huy chương vàng, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng SEA Games 33.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 16/12

Bắn cung

9h15: Vòng loại

- Nam cung 1 dây: Nguyễn Minh Đức, Lê Quốc Phong.

- Nữ cung 1 dây: Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp.

13h15: Vòng loại

- Đồng đội nam cung 1 dây: Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy.

- Đồng đội nữ cung 1 dây: Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp.

Bắn súng

9h45: Vòng loại Nữ 25m súng ngắn thể thao - Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh.

Trịnh Thu Vinh săn huy chương vàng thứ 3.

Điền kinh

9h: Nữ 7 môn phối hợp (nhảy xa) - Hoàng Thanh Giang.

9h50: Nữ 7 môn phối hợp (ném lao) - Hoàng Thanh Giang.

16h30: Chung kết Nữ nhảy cao - Bùi Thị Kim Anh, Dương Thị Thảo.

17h: Chung kết Nữ 3.000m vượt chướng ngại vật - Nguyễn Thị Oanh, Đoàn Thu Hằng.

17h10: Chung kết Nữ nhảy xa - Hà Thị Thúy Hằng, Trần Thị Loan.

17h20: Chung kết Nam 10.000m - Nguyễn Trung Cường.

18h10: Nữ 7 môn phối hợp (800m) - Hoàng Thanh Giang.

18h25: Chung kết Tiếp sức nam 4x400m - Lê Ngọc Phúc, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Xuân Quang, Tạ Ngọc Tưởng, Trần Đình Sơn,Vũ Ngọc Khánh.

18h40: Chung kết Tiếp sức nữ 4x400m - Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan.

Boxing

14h: Bán kết

- Nữ 48 kg: Ngô Ngọc Linh Chi vs Philippines.

- Nữ 60 kg: Hà Thị Linh vs Indonesia.

Đấu kiếm

12h: Vòng loại Nam kiếm liễu - Nguyễn Minh Quang, Cao Minh Duyệt.

12h: Vòng loại Nữ kiếm 3 cạnh - Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài.

13h30: Vòng loại Nữ kiếm chém - Nguyễn Phương Kim, Vũ Thị Hồng.

15h30: Bán kết, chung kết.

Futsal

13h30: Việt Nam vs Philippines (Nữ).

16h: Việt Nam vs Malaysia (Nam).

Kickboxing

15h: Chung kết

- Point Fighting Nữ 50 kg: Hoàng Thị Thùy Giang vs Myanmar.

- Full Contact Nam 57 kg: Nguyễn Quang Huy vs Thái Lan.

- Low Kick Nam 51 kg: Nguyễn Đình Minh Khuê vs Thái Lan.

Muay

13h: Bán kết

- Nam 45 kg: Nguyễn Hoàng Sơn vs Thái Lan.

- Nữ 45 kg: Hoàng Khánh Mai vs Philippines.

- Nữ 57 kg: Nguyễn Thị Chiều vs Indonesia.

- Nữ 63,5 kg: Phạm Ngọc Mẫn vs Indonesia.

- Nam 67 kg: Nguyễn Doãn Long vs Lào.

Pencak silat

10h: Bán kết

- Nam 60 kg: Vũ Văn Kiên vs Thái Lan.

- Nam 65 kg: Nguyễn Minh Triết vs Malaysia.

- Nam 70 kg: Bùi Đình Quyết vs Malaysia.

- Nữ 60 kg: Lê Thị Vân Anh vs Thái Lan.

- Nam 80 kg: Nguyễn Tấn Sang vs Indonesia.

- Nam 90 kg: Nguyễn Duy Tuyến vs Malaysia.

- Nữ 55 kg: Dương Thị Hải Quyên vs Thái Lan.

- Nam 45 kg: Nguyễn Đức Hậu vs Thái Lan.

- Nam 50 kg: Lê Văn Phước vs Lào.

- Nam 75 kg: Vũ Đức Hùng vs Philippines.

Bóng bàn

10h40: Vòng loại đôi nam nữ - Nguyễn Anh Tú/Nguyễn Khoa Diệu Khánh vs Philippines.

14h: Vòng loại đôi nam - Nguyễn Đức Tuân/Đoàn Bá Tuấn Anh vs Philippines.

14h40: Vòng loại đôi nam - Đinh Anh Hoàng/Lê Đình Đức vs Lào.

15h20: Vòng loại đôi nữ - Trần Mai Ngọc/Bùi Ngọc Lan - Philippines, Nguyễn Thị Nga/Mai Hoàng Mỹ Trang vs Philippines.

Bóng chuyền

17h30: Việt Nam vs Thái Lan (Nam).

Cử tạ

13h: Chung kết Nam 88 kg - Nguyễn Quốc Toàn.

15h: Chung kết Nam 94 kg - Trần Xuân Dũng.

Các môn khác

Ngoài những nội dung thi đấu đáng chú ý nêu trên, đoàn thể thao Việt Nam có vận động viên tham dự các môn kéo co, triathlon (3 môn phối hợp), quần vợt, bắn đĩa bay, cầu mây, đua thuyền buồm, bowling, thể thao điện tử, xe đạp đường trường, đua thuyền và cờ vua.

Chi tiết lịch thi đấu SEA Games 33