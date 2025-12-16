Dùng đất sai thiết kế đổ vào dự án làm đường gần 120 tỷ ở TP Huế

(VTC News) -

Sử dụng đất, đá phong hoá đắp nền đường dự án gần 120 tỷ đồng ở Huế

Dự án nâng cấp, mở rộng dự án đường ven sông Bồ đoạn qua địa phận phường Hương Trà và phường Kim Trà (các phường Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân và xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà cũ) được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt vào tháng 10/2022.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 TP Huế) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 7.550m, điểm đầu thuộc đường Sông Bồ, đoạn giao đường Kim Trà nối dài và điểm cuối giao tỉnh lộ 8B thuộc địa phận phường Kim Trà. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 117 tỷ đồng.

Việc rất nhiều đá hộc xuất hiện ở nền móng dự án nâng cấp, mở rộng dự án đường ven sông Bồ đoạn qua địa phận phường Hương Trà và phường Kim Trà (TP Huế) làm người dân lo lắng về chất lượng công trình.

Thế nhưng, những ngày giữa tháng 12/2025, trong quá trình triển khai dự án, người dân phát hiện đơn vị thi công lại sử dụng đất phong hoá có lẫn nhiều đá hộc sau đó lu lèn làm đất nền. Điều này khiến người dân lo ngại việc sử dụng đất có dấu hiệu không đảm bảo kỹ thuật, ảnh hưởng đến độ nén của nền đường và có thể gây sụt lún, hư hỏng đường trong quá trình sử dụng sau này.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News từ ngày 12 - trưa 13/12 tại dự án nêu trên đoạn qua đường Sông Bồ giao với đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Hương Trà, TP Huế) một số đoạn đường được đổ đất làm mặt đường và lu lèn. Tuy nhiên, dưới nền đường là đất phong hoá, lẫn rất nhiều đá hộc, có những viên đá khá to nhưng vẫn được lu lèn xuống nền đường nằm lẫn với đất.

Mặt đường dù có dấu hiệu được lu lèn nhưng vẫn còn lẫn rất nhiều đá hộc

"Tôi không hiểu sao họ lại sử dụng đất phong hoá lẫn nhiều đá để làm nền đường...Nếu đất lẫn đá thế này rất khó có thể lu chặt và sau này các phương tiện, đặc biệt là xe tải cỡ lớn di chuyển rất dễ làm mặt đường sau khi thảm nhựa bị nứt gãy do nền móng đất phía dưới yếu hoặc sụt lún...", anh Đ. (trú phường Hương Trà, có nhà nằm gần dự án nâng cấp, mở rộng dự án đường ven sông Bồ) chia sẻ.

Được biết, theo hồ sơ kỹ thuật của dự án kể trên, cấp đường thiết kế là đường phố khu vực - đường khu vực theo QCVN 07: 2016/BXD. Mặt đường cấp cao A1, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm, nền và lề đường đắp đất đầm chặt K95 - K98. Việc đơn vị thi công sử dụng đất phong hoá có lẫn đá không thể đảm bảo độ đầm chặt K95 - K98 như thiết kế.

Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng xuất hiện chi chít đá trên bề mặt

Đá trên mặt đường rất cứng với đủ loại kích cỡ, việc đá lẫn nhiều vào đất thế này rất khó để có thể đằm chặt K95 - K98 như thiết kế

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (TP Huế) thừa nhận, sau khi nhận được phản ánh, đơn vị cử cán bộ xuống công trường kiểm tra và xác định đơn vị thi công sử dụng đất sai thiết kế. Với sai phạm này, chủ đầu tư quyết định tạm đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu vận chuyển toàn bộ đất, đá phong hóa ra khỏi công trình dự án.

Chủ đầu tư thừa nhận, đơn vị thi công sử dụng đất san lấp dự án không đúng thiết kế

Chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu thực hiện cắm cọc, giăng dây nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại công trường dự án. Khi thời tiết nắng ráo, chủ đầu tư sẽ cho thi công trở lại với điều kiện nhà thầu phải sử dụng đất san lấp đúng tiêu chuẩn. Chủ đầu tư cam kết sẽ siết chặt khâu kiểm tra chất lượng vật liệu san lấp sử dụng tại dự án.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (TP Huế) cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng dự án đường ven sông Bồ đoạn qua địa phận phường Hương Trà và phường Kim Trà có nhiều gói thầu với nhiều đơn vị thi công. Phần để sai phạm nêu trên là gói thầu do Công ty TNHH Tân Bảo Thành (trụ sở phường Hương Trà, TP Huế) đảm nhiệm.