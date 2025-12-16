Không khí Hà Nội xấu trở lại, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe

(VTC News) -

Sau hai ngày được cải thiện nhờ tác động của đợt không khí lạnh mạnh tăng cường kèm mưa rào và gió đông bắc, chất lượng không khí tại Hà Nội bắt đầu xấu trở lại, khi nhiều khu vực ghi nhận chỉ số AQI tăng lên ngưỡng kém.

Theo ghi nhận, từ tối 13/12, không khí lạnh tràn về đã làm tăng cường gió Đông Bắc, giúp khuếch tán bụi mịn và cải thiện chất lượng không khí tại Thủ đô.

Tuy nhiên, đến ngày 15/12, khi cường độ gió giảm dần, các chỉ số AQI tại Hà Nội bắt đầu tăng trở lại và chạm ngưỡng kém vào chiều tối cùng ngày.

Đến sáng nay (16/12), trong điều kiện gió Đông Bắc suy yếu, khả năng phát tán các chất ô nhiễm giảm rõ rệt, khiến tình trạng ô nhiễm không khí tái diễn tại Hà Nội và lan ra một số địa phương khu vực miền Bắc.

Ô nhiễm tập trung chủ yếu vào khung giờ sáng sớm và chiều tối, thời điểm lớp nghịch nhiệt hình thành và giữ bụi mịn gần mặt đất.

Sáng nay (16/12), Hà Nội lại lọt top 10 trong danh sách các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm nhất thế giới. (Ảnh: AirVisual)

Dữ liệu từ hệ thống IQAir cho thấy, vào khoảng 8h15 ngày 16/12, Hà Nội nằm trong nhóm các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm cao trên thế giới, xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng.

Chỉ số AQI của Thủ đô thời điểm này được ghi nhận ở mức 155, tương ứng ngưỡng kém, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc ngoài trời kéo dài.

Số liệu từ các trạm quan trắc trong thành phố cho thấy mức độ ô nhiễm có sự khác biệt giữa các khu vực. Tại trạm quan trắc đặt ở khu vực cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng, AQI được ghi nhận ở mức 117 - ngưỡng kém, có thể gây tác động rõ rệt tới nhóm người nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp.

Trong khi đó, trạm quan trắc tại Công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến) ghi nhận AQI ở mức 68 - mức trung bình, dù được đánh giá là chấp nhận được nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nếu tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài.

Hà Nội chìm trong lớp sương mù dày đặc do bụi mịn và ô nhiễm không khí. (Ảnh: Viên Minh)

Trong thời gian gần đây, Hà Nội thường xuyên xuất hiện trong nhóm các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm cao trên thế giới, khi chỉ số AQI tại nhiều thời điểm tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, trong đêm 12/12, ô nhiễm không khí tại Thủ đô ghi nhận mức nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm. Số liệu từ nhiều trạm quan trắc cho thấy AQI tăng lên mức rất xấu, có thời điểm tiệm cận ngưỡng nguy hại.

Trong khung giờ cao điểm ô nhiễm, Hà Nội từng đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới theo xếp hạng của IQAir.

Hôm 10/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn.

Trong đó, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ siết chặt công tác giám sát, yêu cầu tất cả các công trường xây dựng phải triển khai đầy đủ biện pháp kiểm soát bụi. Phế thải xây dựng dạng rời phải được che chắn, bao phủ kín tại nơi tập kết cũng như trong quá trình vận chuyển, nhằm hạn chế phát tán bụi ra môi trường.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tạm thời không cấp phép thi công đào lòng đường, vỉa hè trong giai đoạn cuối năm, ngoại trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp, nhằm giảm thiểu nguồn phát sinh bụi khi chất lượng không khí ở mức ô nhiễm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong thời gian chỉ số VN-AQI ở mức xấu.

Trường hợp chất lượng không khí chuyển sang ngưỡng rất nguy hại, từ 301 điểm trở lên, các trường cần cân nhắc điều chỉnh kế hoạch dạy học, tạm dừng học trực tiếp hoặc chuyển sang hình thức phù hợp để bảo đảm an toàn cho học sinh.