Khởi tố thêm tội danh với kẻ sát hại 4 người ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Tông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), bị can đã sát hại bốn người trong một gia đình ở Đắk Lắk.

Trước đó, Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị khởi tố các tội: Giết người, Cướp tài sản.

Theo VKSND tỉnh Đắk Lắk, ngày 13/9, Thuận sử dụng dao bầu xông vào nhà bà Nguyễn Thị Kim H. (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) đâm chết 3 người và khiến một người bị thương. Sau đó, Thuận cướp một điện thoại di động và số tiền 6 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận

Trên đường bỏ trốn, Thuận dùng dao khống chế, đe dọa tấn công, cướp xe máy và hai điện thoại di động của bà C. (ngụ phường Buôn Ma Thuột). Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, xác định bị can Thuận sử dụng dao thuộc danh mục dao có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đủ yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Đại Thuận về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại khoản 4, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Như Báo điện tửVTC News đã thông tin, khoảng 2h ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. rồi dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà chị H. khiến chị H, bà Trần Thị D. (54 tuổi, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (23 tuổi, em chị H.) tử vong.

Cháu Trần Tấn P. (13 tuổi, con trai chị H) bị thương nặng. Sau khi gây án, Thuận cướp xe máy, cải trang thành phụ nữ để tẩu thoát nhưng bị bắt sau 4 giờ gây án.