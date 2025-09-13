Bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người trong gia đình ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Video: Công an bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình bạn gái ở tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 13/9, Cơ quan công an bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình bạn gái ở tỉnh Đắk Lắk. Nghi phạm là Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, thường gọi là Hào, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Thuận bị bắt tại đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, gần nhà nghi phạm. Cơ quan công an đang đưa người này về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc.

Clip do công an cung cấp cho thấy, nghi phạm đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng.

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt.

Trước đó, cũng trong sáng 13/9, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đến hiện trường vụ thảm án. Ông gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lo tang lễ, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk huy động tối đa lực lượng tổ chức truy bắt nghi phạm, làm rõ vụ việc.

Rất đông người dân có mặt tại nhà nạn nhân để chia buồn.

Về sức khỏe của nạn nhân bị thương, ông Nguyễn Thiên Văn thông báo nạn nhân đã được phẫu thuật, tạm thời qua cơn nguy kịch.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 1h ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất), tấn công liên tiếp vào những người trong gia đình chị H.

3 người chết tại chỗ là chị H. và bà Trần Thị D. (mẹ chị H. sinh năm 1970), anh Bùi Văn N. (em trai chị H. sinh năm 2002). Con trai chị H. là cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Nguyễn Nam Đại Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo hàng xóm và người thân trong gia đinh, Thuận là bạn trai của chị H.