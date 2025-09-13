Đắk Lắk: Án mạng khiến 3 người trong gia đình tử vong, bé trai 13 tuổi nguy kịch

(VTC News) -

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 1h ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất). Tại đây, Thuận cầm dao điên loạn tấn công liên tiếp vào những người trong gia đình chị H.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đang vây bắt đối tượng gây ra vụ thảm án.

Vụ thảm sát khiến chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em trai chị H.) tử vong tại chỗ. Riêng cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012, con trai chị H.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Nguyễn Nam Đại Thuận nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo hàng xóm và người thân trong gia đinh, Thuận là bạn trai của chị H.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk khẩn trương phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.